Estas son las 6 localidades de Bogotá donde más han asesinado gente en este año

El concejal de Bogotá Julián Uscátegui ha hecho un seguimiento de la inseguridad de Bogotá y tras conocer el informe de la Policía Metropolitana y la Secretaria de seguridad concluyó que los744 homicidios de este año constituye la cifra más alta de los últimos 10 años, con un aumento del 9% en el último año

El alcalde Galán y su secretario de seguridad César Restrepo y el comandante de la policía de Bogotá el General Giovanni Cristancho Zambrano, no han conseguido desarticular las 205 estructuras criminales identificadas que acechan las ciudades, de las cuales al menos un poco más de la mitad no ha tenido ningún tipo de afectación, con lo cual delinquen a sus anchas. Cada grupo delincuencial organizado cuentan cuenta con 4 o más integrantes, lo que significa que en Bogotá 1.000 personas estarían delinquiendo organizadamente en la ciudad sin que el Gobierno de Galán haya logrado detenerlos.

Las Localidades de Bogotá más afectadas por este fenómeno que está atravesado por el narcotráfico, los grupos organizados con mando y la delincuencia común que mata por atracar o robar son: Ciudad Bolívar con 145 casos y un incremento del 21%, Suba con 91 homicidios y un aumento del 49%, Rafael Uribe Uribe con 45 asesinatos y un incremento del 61%, San Cristóbal con 42 casos registrados y un aumento del 62% y la Localidad de Puente Aranda con 20 homicidios durante este año y un 33% en las cifras presentadas por las autoridades.

El concejal del Centro Democrático ha sido muy crítico de la gestión de esta Administración Galán en relación con Gobiernos Anteriores, y según él tiene la menor capacidad operativa y estratégica para enfrentar las organizaciones criminales que delinquen en la ciudad. Esto ha permitido el crecimiento de las bandas criminales especialmente en 6 localidades de Bogotá con un balance por parte de las autoridades que no deja a nadie tranquilo, dada la disminución en el número de capturas y la desarticulación de grupos delincuenciales que han caído considerablemente.

El Alcalde Galán prefiere relativizar los datos de homicidios

El Alcalde y el Secretario de seguridad tiene su propia lectura de los hechos y reportan que en lo corrido de 2025, han capturado 396 homicidas de los cuales 143 fueron en flagrancia y 253 por orden judicial; solo el pasado mes de septiembre fueron capturados 28 delincuentes, dando como parte de victoria los resultados de este mes de septiembre con el menor número de asesinatos en los últimos 22 años. Cabe anotar que es un mes caracterizado por la violencia asociado a las celebraciones del Día de amor y amistad.

Según Galán Pachón, de cada 10 homicidios que ocurren en la ciudad, 4 son generados por una riña o una agresión que pudo evitarse. una mala palabra, una mirada desafiante o un mal entendido puede terminar en una tragedia si no se detiene a tiempo. por esta razón las autoridades en Bogotá, están trabajando en una serie de estrategias con el el fin de reducir este delito de alto impacto en la ciudad.

A estos datos facticos entregados por la Policía y el gobierno distrital debe sumarse la percepción de seguridad que es permanente en la ciudad que deterioran la vida de la ciudad.

