Estos son los empleos que harían más infelices a sus trabajadores

Según un estudio realizado por la universidad Harvard, se encontró una relación entre algunos trabajos y los niveles de infelicidad de sus trabajadores. Como esta es una parte fundamental de la vida de los adultos, no solo porque deben subsistir si no porque pasan gran tiempo de su día a día allí. Muchos factores pueden afectar para que no sea feliz en estos espacios. Conozca la lista de trabajos aburridos.

Aquellos que han logrado descifrar que les apasiona y trabajan en ellos son los que tienen menos niveles de estrés pero no muchas personas logran este objetivo en su vida. La investigación realizada por Harvard, identificó cuáles son los empleos que generan menos felicidad, con la participación de cerca de 700 personas, evaluando factores como horarios, ingresos y satisfacción laboral.

Los resultados fueron muy dicientes, la lista se compone de todos aquellos que suelen implicar aislamiento, horarios complicados y la necesidad de estar alerta en todo momento. Estos son: repartidores de alimentos, carteros, choferes de camiones pesados, personal de seguridad privada, trabajadores nocturnos, empleados de atención al cliente, comerciantes y trabajadores remotos, más allá del sueldo los factores importantes son la interacción social y conexiones humanas en el lugar de trabajo.

