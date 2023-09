Las marchas, la gente y la música que nadie esperaba para apoyar las reformas de Petro

Por: Edgar Uruburu |

septiembre 28, 2023

El gobierno del presidente Gustavo Petro convocó a las diferentes organizaciones, etnias, estudiantes y ciudadanía en general para apoyar las Reformas que se están promoviendo en el Congreso de la República y en el cual la lucha es bastante dura, debido a que los amos, corruptos, fanfarrones, novatos, aprovechados, ineptos y delincuentes de cuello blanco están haciendo todo lo posible para echar por el piso las propuestas que buscan favorecer a las clases menos favorecidas.

Chistoso que muchos de aquellos que serían los primeros favorecidos son quienes menos apoyan. Entre ellos hay payasos, estúpidos, incultos, ineptos y burdos comentaristas que apoyan a la prensa amarillista de un país dominado, precisamente, por los multimillonarios que son quienes más se oponen a los cambios.

Pero afortunadamente, poco a poco, y gracias a una gran cantidad de nuevos pensantes “el Cambio” se está dando; así sea escalón por escalón, gota a gota, rama a rama y todo lo que se le parece a esos términos para llegar a un sistema que favorezca a quienes producen la tierra, a los estudiantes y a todos aquellos que buscan un país más justo. Otros, entre quienes están algunos candidatos, hacen burla de la palabra CAMBIO, pero la aprovechan para hablar “del verdadero cambio”, según ellos y así dilatar el que está haciendo el gobierno. Afortunadamente ellos mismos se están dando desvirtuando en palabras y acciones pues las crecientes generaciones saben que son politiqueros baratos, de pacotilla que han mantenido el mismo sistema desde hace más de 200 años y que sólo ha servido para enriquecer a unos pocos y empobrecer a millones.

A esos que en sus vallas gigantes dicen que pronto se dará el verdadero cambio… les han dado un batatazo con todo lo ocurrido en 27S, porque tanto los jóvenes, los trabajadores, los indígenas y gran cantidad de gente de todas las edades han tenido la capacidad de pensar, de analizar, de sentir amor por sus coterráneos, por aquellos que no tienen la fortuna de una vida mejor y quieren una Colombia grande y diferente. A los detractores su publicidad y su retórica de bolsillo se les está derrumbando y deben aprender que con lo visto el 27 de septiembre, ellos son quienes deben entender que las nuevas generaciones no permitirán que los pícaros sigan gobernando a Colombia.

Las marchas ligadas a la música, al sentido de estabilidad, al amor por las familias, y todo lo ligado por sus futuras generaciones son un aliciente muy importante para que este país comience su ascenso o camino a ser uno de los grandes. Donde se les permita a sus habitantes alcanzar un poco más de estatus, más calidad de vida y que poco a poco los subsidios sirvan para ir recuperando lo que perdieron un día, es más, lo que a muchos les robaron o despojaron de sus tierras y que otro grupo de politiqueros baratos están tratando de meter subliminalmente en los electores con ese tipo de avisos en sus vallas: “No más ayudas para vagos y mantenidos”. Si devolverle su tierra a quienes se la robaron, para el aspirante a un cargo público es mantenerlos, ya los lectores pueden imaginarse qué pasará con alguien así si es elegido. Imagínense qué clase de ladrón los va a representar.

Las movilizaciones convocadas por el gobierno en diferentes ciudades del país y denominadas como 27S (27 de septiembre) para apoyar las reformas a la salud, el trabajo, la educación, los servicios públicos y la Agraria, entre otras, tuvieron bastante acogida en todo el país al considerar que su apoyo es fundamental para que sean aprobadas y el Congreso entienda que la palabra Cambio, no es una simple palabra, ni debe ser parte de burlas ni otros tipo de estas cosas estúpidas que unos pocos quieren distorsionar, sino que debe ser un compromiso de cada uno de los ciudadanos, incluidos los políticos, sean del partido que sean, los empresarios, las iglesias y de todos los colombianos.

En unos años todos ganaremos y máxime si comenzamos a escalar posiciones hasta tener un estatus cada vez más y más alto. Pasar de país pobre a en vía de desarrollo y luego alcanzar el máximo como como desarrollado. El cambio comienza por usted mismo, su hogar, su familia, sus amigos y toda la sociedad. Recuerde que no importa que el cambio sea lento, lo primordial es que sea seguro.

Desde tempranas horas del 27 S comenzaron las concentraciones y luego las marchas de los indígenas, los maestros, los estudiantes y todos aquellos que de una u otra forma saben que les han vulnerado sus derechos, como el caso del ciudadano-paciente, a quien cada día le violan sus derechos, a tener siempre una salud estable y una atención oportuna y no como se vive cada día ya sea en las sedes principales, en las clínicas, consultorios, etc. Otra clave es la nivelación de los costos pues la estatificación que genera brechas abismales tanto en la atención, el tiempo, el dinero y todo lo relacionado, cada día aumentan las crisis y el número de personas que no son atendidas como les corresponde.

LA PALABRA CAMBIO NO SE LA INVENTO GUSTAVO PETRO. Es un término que se escucha a diario en todas partes y en muchos hogares, escuelas, empresas y donde sea. Recuerdo que mi madre a todos nos la repetía cuando hacíamos algo mal. A un hermano que se estaba yendo por mal camino era a quien más se la repetía: “Chino, si no cambia está grave, cambie para que algún día sea alguien en la vida”. Y el chino cambió” y es de los que mejor está. Entonces no veo por qué la burla estúpida de políticos e ineptos que sólo repiten los términos de su revista “SeAmaña”, Blue radio (se equivocaron de nombre pues ha debido ser “Yellow Radio”), RCN (Radio Cagada Nacional), CaradeCol y todos aquellos que, como ellos, son pagados por los amos del poder para desvirtuar las reformas y las cosas buenas que hace y quiere hacer el gobierno.

No entiendo cuál es el pensamiento de quienes pretenden” divulgar las “buenas noticias de gobierno, colocando los enlaces de “Yellow radio” para que ingresen, den el sí y así aumentar el porcentaje de favorabilidad del presidente para las elecciones del 2026. Falta tanto tiempo y con esto lo que hacen es ayudar a aumentar el porcentaje de audiencia de ese Medio cada vez que se les da click. Ni loco le apuesto a ese tema con uno de los Medios más amarillistas. Y lo hago no porque sea petrista, sino como periodista objetivo.

Muy diciente lo ocurrido el 27S, como el apoyo de la gente con las marchas en la Guajira, Quibdó, Bucaramanga, Medellín, Barranquilla, Cali, Bucaramanga y otras ciudades y pueblos con actos culturales de artistas callejeros, bandas, artistas y agrupaciones, que hacen parte de la idiosincrasia del país, de manera pacífica y se remató con el espectáculo central en la Plaza de Bolívar de Bogotá con la música de La 33, Aterciopelados, Pacifican Power, Rap Bang club, Plu con Pla, Lucía Vargas, Acido Pantera, Raul Numerao, Pasajeros y el remate lo hizo la agrupación Sistema Solar, con su show músico visual. Pero muchos opinan también oportuna y trascendental la propuesta del presidente Petro para lograr “un gran acuerdo Nacional sobre la verdad, la educación y la tierra y así tener una sociedad grande a corto plazo”. Todo esto va de la mano para lograr el verdadero progreso del país.

“Por el bien de Colombia piense por usted mismo, investigue, busque la verdad y no coma cuento. Los cuentos son pa’ los chinos.” Edu