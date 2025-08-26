Estos son los 5 mejores outlets para conseguir todo tipo de productos en Bogotá y con mejor precio

Parece que cada día el bolsillo se hace más estrecho y los precios suben sin descanso. Esa sensación de que el dinero no alcanza para nada se ha vuelto costumbre en muchos hogares. Frente a esto, miles de personas han comenzado a buscar con lupa dónde comprar más barato, y en medio de tanta oferta, la decisión no siempre es fácil. Por eso, algunos creadores de contenido han tomado la tarea de hacer más sencillo el camino, mostrando lugares especializados en el ahorro y compartiendo recomendaciones que terminan convirtiéndose en verdaderos salvavidas. Como este top de los mejores outlets en Bogotá.

Cuáles son los 5 mejores outlets de Bogotá

En ese escenario aparece el creador de contenido conocido como @priceitcol, que decidió preguntarle a su comunidad cuáles eran los mejores outlets de Bogotá. El resultado fue un listado de cinco lugares que se han ganado la confianza de cientos de compradores por sus precios y variedad. Aunque el video que dio origen al ranking ya tiene un tiempo, lo cierto es que sigue siendo vigente, porque estos negocios no han perdido la fórmula que los hace atractivos: calidad a buen precio.

Outlet de Ara.

El quinto lugar lo ocupa el outlet de Tiendas Ara, respaldado por el 62% de los encuestados. Su punto más visitado está en Las Ferias, en la Avenida Carrera 70 #74c-48, aunque también tienen otra sede en Plaza España, en la calle 10 con carrera 17. Allí se puede encontrar buena parte de la mercancía habitual, pero a un precio más bajo e incluso con la opción de comprar al por mayor.

En el cuarto lugar aparece el outlet de Falabella, con un 66% de aprobación, y que cuenta con dos sedes: una en Plaza Imperial y otra en el centro comercial Hayuelos. La tercera posición la ocupa Alkosto, con un 75% de aceptación, gracias a sus productos de tecnología y electrodomésticos que, para muchos, resultan ser la mejor inversión posible cuando se busca ahorrar.

La segunda casilla se la lleva el outlet de Brissa, con un 80% de votos a favor. Aunque no queda dentro de Bogotá, sino en la vía Sibaté-Soacha, quienes lo conocen aseguran que vale la pena el viaje por la cantidad de artículos para el hogar que ofrece. Y finalmente, el primer lugar del listado lo ocupa el outlet de Temu, ubicado en Barrios Unidos, en la Calle 70A #17-38, que ha sabido ganarse la atención de los cazadores de descuentos en la ciudad.

Claro, este no es un listado absoluto. Bogotá está llena de outlets que podrían estar en la lista y cada comprador tiene su lugar favorito. Sin embargo, lo interesante es que en medio de la inflación y los precios cada vez más altos, surgen comunidades que comparten información útil, recomendando esos rincones en los que aún es posible llevar más con menos. Una prueba de que ahorrar, a veces, es cuestión de saber escuchar a quienes ya recorrieron el camino.

