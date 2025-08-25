Los nuevos productos del D1, ideales para el hogar: hay opciones desde $6.900

El tiempo ha demostrado que D1 ya no es solo ese supermercado de descuentos básicos que conocimos hace unos años. Poco a poco ha logrado reinventarse, apostándole a productos novedosos, propios y de múltiples categorías que se han ganado un lugar en la canasta de los colombianos. Con precios bajos y lanzamientos por temporadas, la cadena se ha convertido en una aliada para quienes buscan variedad sin gastar de más.
Anuncios.
Estos son los nuevos productos del D1 de la temporada del hogar
La más reciente apuesta está enfocada en la temporada del hogar, con artículos pensados para darle un aire nuevo a diferentes rincones de la casa. Entre los más llamativos está una manta o cobija disponible en dos colores por apenas $29.900, ideal para las noches frías. También destacan unas pantuflas tipo spa, cómodas y prácticas, que por $6.900 se convierten en un antojo irresistible. En la lista aparece además una plancha vertical a vapor por $100.000, una de las opciones más costosas, pero bastante útil para quienes buscan practicidad.
La ropa de cama también se robó la atención. Hay un juego de sábanas en poliéster tamaño queen por $49.900, o para cama doble por $39.900. Para quienes prefieren un detalle más elegante, hay una bata moderna que sirve como levantadora por $49.900. La oferta continúa con otra manta, disponible en rosado y gris, también a $49.900, perfecta para decorar y abrigar.
Anuncios.
|Le puede interesar Estas son las 5 mejores apps para administrar sus finanzas personales y evitar gastos innecesarios
El descanso es otro de los puntos fuertes de esta colección. Un protector de colchón tipo queen cuesta $64.900, mientras que para cama doble se consigue por $54.900. Y como complemento final, las nuevas almohadas viscoelásticas, con aroma de aloe vera o lavanda, llegan al mercado por $49.900, convirtiéndose en una opción atractiva por su comodidad y precio.
Las novedades del D1 han sido presentadas por el creador de contenido @elmandelosdescuentos, quien suele mostrar en redes sociales estas “joyitas” que muchas veces se agotan rápidamente. Y es que en varias ocasiones estos productos vuelan de los estantes, además de que no se encuentran disponibles en todas las tiendas.
Si lo suyo es renovar el hogar sin desbordar el bolsillo, la temporada del D1 llega con opciones que pueden convertirse en las más buscadas de las próximas semanas.
Vea también: