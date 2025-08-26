- Seis paisas lograron con medipiel su marca de cosméticos ganarle en ventas a la poderosa peruana Cromatic

Fundaron hace más de 20 años Medipiel, ya cuentan con 100 tiendas en el país y son las líderes junto a otras dos empresas, Bella Piel y Milagros también paisa

Seis mujeres paisas con Ángela Gaviria a la cabeza, casi todas dermatólogas, fundaron hace más de 20 años, Medipiel, en un pequeño local en el centro comercial San Diego. Con constancia, investigación y una buena estrategia de mercadeo tienen ya 100 locales en todo el país y este año facturaron $265.800 millones, consolidándose como líderes del sector.

Anuncios. Anuncios.

Esta empresa junto a otras dos nacionales se le impusieron a la peruana Cromatic en el segmento de belleza y cuidado personal que al cierre del 2024 reportó un aumento del 16% en ventas nacionales y un incremento similar en exportaciones que juntas alcanzaron los 177 millones de dólares.

Otras dos marcas de cosméticos colombianas vendiendo bien, además de Medipiel

La segunda posición pertenece a Bella Piel, fundada en 2004 en Bogotá. Inició como un emprendimiento liderado por varias socias, entre ellas Elizabeth Ruiz, y en la actualidad genera ingresos por $230.900 millones. Su crecimiento le ha permitido expandirse a ciudades como Medellín, Cali y Barranquilla, ofreciendo un amplio portafolio de marcas reconocidas en este segmento.

Anuncios.

|Le puede interesar El nuevo Gerente de Corabastos que llegó con el apoyo de Petro llega con un enredo por resolver

Anuncios..

En tercer lugar, se encuentra Milagros, una compañía nacida en Caldas, Antioquia, que suma más de 10 años de experiencia y se ha consolidado como el número uno en ventas de la categoría de cuidado capilar. Es además la marca con mayor crecimiento en el país, con un 62,8%, alcanzando ingresos de $149.728 millones bajo la dirección de Vanexa Rojas.

Por su parte, Cromantic completa el listado. Aunque nació como empresa colombiana, en 2024 fue adquirida por los peruanos de Lindcorp, dueños de Prosalon. Esta compañía, perteneciente a la familia Lindley —creadores de la famosa Inca Kola, hoy parte de Coca Cola— ha impulsado el negocio de retail y belleza, logrando ingresos por $129.600 millones en sus tiendas.

Los fabricantes que dominan la industria

Si bien las marcas anteriores lideran el sector retail, el panorama cambia al hablar de fabricantes, donde las cifras son mucho más robustas. Este mercado alcanza ingresos de $1,8 billones, dominado por multinacionales.

Fernando Belmont, fundador de Yanbal.

En primer lugar está Belcorp, dueña de marcas como L’Bel, Ésika y Cyzone, que mantiene un fuerte liderazgo en la región. Los peruanos también figuran con Yanbal, fundada por Fernando Belmont en 1968, que registra ingresos de $811.400 millones.

El tercer puesto corresponde a los brasileños de Natura, fundada en 1969 por Luiz Seabra, cuyos ingresos ascienden a $779.200 millones.

Vea también: