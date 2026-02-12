Cinco famosas colombianas que terminaron en el altar con capos de la mafia

Entre 1974 y 2009, modelos, actrices y reinas de belleza pasaron de las coronas y las pasarelas a convivir con jefes del narcotráfico. Estas son sus historias

En Colombia, las historias del narcotráfico no solo se escribieron en expedientes judiciales y operativos militares. También están registradas en las páginas sociales, en los reinados y en la farándula. Durante décadas, varias mujeres reconocidas por su belleza y fama terminaron vinculadas sentimentalmente con jefes de poderosas estructuras criminales.

Son reinas y modelos que pasaron del brillo de las coronas al cerco de la guerra contra los carteles.

Marta Lucía Echeverry y Miguel Rodríguez: la primera muñeca del narcotráfico

En noviembre de 1974, cuando Marta Lucía Echeverry fue coronada Señorita Colombia en Cartagena, el país aún no dimensionaba el poder que alcanzaría el narcotráfico en la década siguiente. Nacida el 8 de agosto de 1956 en Cartago, Valle, hija del abogado Ramiro Echeverry (asesinado cuando ella era joven) y de Rosalba Trujillo, creció en Tuluá y estudió administración de empresas en la Universidad Santiago de Cali.

A comienzos de los años ochenta, tras su separación del ingeniero Juan Fernando Ulloa Cabal, ingresó a trabajar en la revista del América de Cali. El club era controlado por los hermanos Rodríguez Orejuela. Allí conoció a Miguel Rodríguez Orejuela, uno de los jefes del Cartel de Cali. La relación comenzó cuando el cartel aún no había sido formalmente señalado por autoridades estadounidenses.

Vivieron primero en el barrio San Fernando y luego en Ciudad Jardín, sector exclusivo del sur de Cali. La residencia contaba con piscina semiolímpica y estrictos esquemas de seguridad. Tras la muerte de Pablo Escobar en diciembre de 1993 y el giro de la persecución estatal hacia el Cartel de Cali, la presión aumentó. En junio de 1995 Miguel Rodríguez fue capturado. Para entonces, informes de inteligencia señalaban que utilizaba al menos cuatro inmuebles (tres apartamentos y una finca) para reuniones clandestinas. La vida social de la exreina se redujo en paralelo con el cerco judicial.

De Barranquilla a Medellín: Maribel Gutiérrez y Natalia París

En 1990, otra corona nacional quedó vinculada a un capo regional. Maribel Gutiérrez Tinoco fue elegida Señorita Colombia ese año y participó en Miss Universo. Su pareja, Jairo “El Mico” Durán, integraba el cartel de la Costa Norte. La boda se celebró en Barranquilla y se convirtió en un evento social ampliamente reseñado. Según versiones conocidas en la época, Durán aseguró haber financiado la participación de la reina como regalo personal. En 1992, Durán murió en un tiroteo. Tras su muerte, la exreina abandonó la vida pública y se radicó años después en el exterior.

En Medellín, mientras tanto, el país vivía la reconfiguración de estructuras tras la caída del Cartel. En 1994, Natalia París, modelo antioqueña que ya figuraba en las portadas de las revistas nacionales, inició una relación con Julio César Correa Valdés, conocido como “Julio Fierro”. Correa había sido vinculado a estructuras del cartel y señalado como hombre cercano a Pablo Escobar en sus últimos años.

La pareja se trasladó a Miami. El 14 de diciembre de 2000 nació su hija, Mariana Correa París y en 2001 regresaron a Colombia. Meses después, Correa Valdés fue asesinado en Antioquia. Versiones de la época señalaron que habría sido interceptado en zona rural de Guarne y que su muerte estaría relacionada con disputas internas y presuntas retaliaciones. El crimen ocurrió en un contexto de señalamientos sobre posibles colaboraciones con autoridades.

Sandra Muñoz: el nombre que surgió en el centro del país

En Bogotá, a finales de los noventa, Sandra Muñoz, recordada en los últimos años por su paso en La casa de los famosos, consolidaba su nombre como modelo y actriz. Proveniente de una infancia marcada por limitaciones económicas, sostuvo una relación con Luis Reynaldo Murcia, alias “El Doctor Martel”, señalado como jefe del cartel de Bogotá. Posteriormente se vinculó sentimentalmente con Nelson Julián Cabrera. En 1999, Cabrera y su hermano fueron asesinados, dejando a Muñoz con un hijo pequeño. El doble homicidio fue registrado como parte de disputas del narcotráfico en la capital.

Sin embargo, la violencia contra las ‘famosas trofeo’ alcanzó uno de sus puntos más visibles en 2009. Liliana Lozano, reina, actriz y modelo vallecaucana que pasó por exitosas producciones como Pasión de Gavilanes y Club 10, fue asesinada en junio de ese año junto a su pareja Fabio Vargas, hermano de Leonidas Vargas, narcotraficante vinculado a Gonzalo Rodríguez Gacha y a Pablo Escobar. El crimen ocurrió en zona rural del Valle del Cauca. Vargas había sido extraditado años antes y su entorno familiar permanecía bajo seguimiento judicial. El asesinato fue interpretado como un ajuste de cuentas dentro de estructuras fragmentadas del narcotráfico.

Belleza y narcotráfico, una relación que trasciende las décadas

Entre 1974 y 2009 transcurrieron 35 años en los que el narcotráfico pasó de consolidarse como negocio clandestino a convertirse en eje central de persecución estatal, extradiciones y capturas. En ese mismo periodo, varias figuras del modelaje, los reinados y la televisión quedaron vinculadas sentimentalmente a capos regionales o nacionales.

Las residencias en Ciudad Jardín, los matrimonios celebrados en Barranquilla, los traslados a Miami, los allanamientos en Cali, los homicidios en Antioquia y el Valle del Cauca forman parte de una misma línea de tiempo. Coronas, portadas de revista y expedientes judiciales coexistieron en distintas etapas del país.

