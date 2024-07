Estos serían los nuevos requisitos para sacar la licencia de conducción en Colombia ¿Serán aprobados?

.Publicidad.

No es un secreto para nadie que obtener una licencia de conducción puede ser un trámite, de alguna manera, sencillo. Claro, es extenso, por los cursos que se deben tomar y demás, pero no deja de ser un tema no tan complicado. Sin embargo, esto podría cambiar pronto, a raíz de un proyecto de resolución que publicó hace unos años el Ministerio de Transporte. Este busca que haya una mayor severidad en los exámenes tanto teóricos como prácticos, de aquellos que deseen obtener su licencia de conducción. Claro, el proyecto aún no se ha implementado, pero al hacerlo, vendría con varios cambios.

Estos serían los nuevos requisitos para obtener la licencia de conducción

Dentro del proyecto, nos encontramos con una iniciativa que propone la creación de Centros de Apoyo Logístico de Evaluación o CALE. Por medio de estos, se sumarían algunos requisitos con los que se comprobaría que la persona cumple con lo necesario para recibir el documento. Desde algunas instituciones, se han hecho propuestas con el fin de fortalecer estos procesos. Tal es el caso de Iván García, quien habló con Red+ al respecto. Según comentó el director de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la Andi, se espera que esto se haga con las categorías A1 y A2 de motocicletas.

Claro que lo ideal es que esta misma rigurosidad sea aplicada en todas las categorías. Ahora bien, con esto presente, la iniciativa buscaría que al trámite se le incluya una evaluación con el fin de mejorar varios aspectos. De esta manera, el obtener la licencia de conducción pasaría a ser un privilegio, teniendo presente estos cambios. Este modelo ya se ha implementado en otros países y se cree que ayudaría bastante al sistema colombiano. Se espera que cuando arranque el proyecto, sea de ayuda para mejorar la seguridad vial. Así mismo, que disminuyan los accidentes de tránsito y las muertes causadas por estos.

Ante la posibilidad de un fallo, la persona tendrá la oportunidad de repetir el proceso para poder obtener su licencia de conducción. De igual forma, se ha asegurado que este nuevo sistema no aumentaría el valor del permiso. Incluso, se espera que por medio de este, se agilicen los procesos para poder obtener el documento en un menor tiempo.

