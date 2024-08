Estos serían los múltiples problemas de vivir en City U, el edificio estudiantil más famoso de Bogotá

Una mujer que vivió en el lugar compartió experiencias no tan chéveres de vivir allí, como los problemas de higiene o lo reducidos que son los espacios

Una mujer que aparece en redes sociales como Ivonne Manuela, hizo un video en TikTok hablando de lo que critica de su experiencia viviendo en las populares residencias estudiantiles llamadas City U. Que se han destacado en los últimos años por su excelente ubicación y por estar entre las opciones más económicas, en comparación con otros espacios similares. Aunque ella cree que es una opción recomendable para personas que recién están llegando a la ciudad, sí subrayó varios inconvenientes.

Al comienzo del video ella remarca que comenzó pagando un poco más de un millón doscientos mil pesos, lo que no es precisamente poco dinero para vivir en uno de estos espacios. Así que no considera justo que los espacios sean tan pequeños y que en los apartamentos que están pensados para dos o tres personas, no haya suficiente lugar para guardar las pertenencias. Principalmente en el área de la cocina.

Ivonne Manuela cuenta que vivió en el lugar durante dos años, que el lugar es "una caja de fósforos" y que por el valor que ella pagaba tenía derecho a vivir en un apartamento para cuatro personas, que tenían que compartir una cocina pequeña que tenía una nevera pequeña de bar para todos los habitantes del lugar.

También comentó que el tipo de fogones que usan las cocinas de City U necesitan ollas especiales, de las cuáles la organización del lugar entrega una sola y que son muy costosas sí los estudiantes las quieren comprar, lo que puede hacer que cocinar pueda tardar mucho más tiempo del previsto. Además, dice que tardaba mucho en calentar algunas comidas como la carne y que cuando por fin esta estaba lista, quedaba cocina por fuera y cruda por dentro.

Ella cuenta que City U alquila neveras por 70.000 pesos, para las personas que necesitan más espacio que el de la nevera de un bar y que a ella en particular le tocó comprar una, por el mismo motivo. "Una nevera para una persona es complejo, imagínense para cuatro". Además, cuenta que en una época vivió con dos compañeras que ya tenían sus propios utensilios de cocina y era imposible encontrar espacio para las cosas de las cuatro mujeres que estaban en el lugar.

Ivonne Manuela también habló de que todas las camas son metálicas y que eso hace que las habitaciones sean muy frías.

El otro problema que destacó la mujer fue el aseo del lugar, que según ella se paga aparte del arriendo mensual. Este sería de muy mala calidad y ella destaca que las personas encargadas ni siquiera movían los muebles para limpiar detrás, que incluso a veces era necesario llamar de nuevo para que volvieran a limpiar las duchas porque habían quedado sucias.

Aunque City U es una residencia universitaria, la mujer remarca que el internet falla todo el tiempo y que cuando esto pasaba las soluciones ofrecidas por la administración del lugar eran vagas y poco eficientes. Y que incluso estas personas encargadas del lugar, ni siquiera tenían orden para guardar contratos de los residentes. Ella dice que no tuvo problemas, pero otros estudiantes sí.

Al final del video ella menciona otras residencias estudiantiles que tienen formatos parecidos y ofrecen muy buenos servicios, pero también remarca que los precios que manejan son mucho más elevados y que muchas personas, como le tocó a ella en su momento, eligen City U porque es un servicio con varios detalles incluidos que se ajusta al precio que muchos padres pueden pagar.

¿Qué es City U?

City U es un conjunto de residencias estudiantiles que está ubicado en la zona de la estación Las Aguas y de acuerdo a su página web, son el más grande de estos espacios que existe en todo Latinoamérica. Ofrecen opciones de apartamento simple, doble, triple y hasta para cuatro personas.

Se han promocionado en redes sociales a través de sus videos de Instagram y TikTok, donde muestran los aspectos más bacanos de esta experiencia. Además, han hecho campañas con influencers bogotanos, algunos que han vivido en el lugar, para que sean ellos quienes hablen de cómo es vivir en este edificio.

La residencia pertenece a la Universidad de los Andes, quienes la inauguraron en el año 2017 con un cupo para 600 estudiantes y profesores. Pero actualmente también reciben jóvenes de otros centros educativos aledaños.