Esto le pagaban a Alejandro Estrada por aparecer en 'Betty, la fea'; recibía buen dinero por cada escena

Alejandro Estrada ha brillado en la televisión colombiana, gracias a algunas participaciones suyas en producciones del país. Sin embargo, su fama ha ido en aumento durante los últimos meses. Esto en parte por lo ocurrido con su exesposa, tema del que ya mucho se ha hablado. Pero ahora, el cucuteño es toda una celebridad y esto en parte se debe a su participación en MasterChef Celebrity. Gracias a todo lo ocurrido y al reality, Alejandro está en boca de todos, lo que no es tan malo, por su vida como famoso. Gracias a toda esta popularidad, en redes se ha recordado cuando el actor estuvo en Betty, la fea y cuánto dinero ganó.

Esto es lo que recibió Alejandro Estrada por las escenas en las que estuvo de Betty, la fea

Sí, es un dato muy poco conocido pero que es verídico. Claro, hay que aclarar que Alejandro Estrada no tuvo un gran papel o un personaje destacado en la producción. De hecho, historias similares hay muchas, de actores que aparecieron en producciones muy famosas, aunque solo como extras. Este es el caso del actor cucuteño que ahora participa en MasterChef. El actor reveló todo esto durante una entrevista con Diva Rebeca. Fue en este espacio donde se conoció que el sueño de Alejandro Estrada era ser deportista.

Con tan solo 19 años, el participante de MasterChef viajó a Bogotá para presentarse en Millonarios. Sin embargo, estos sueños no se pudieron materializar, pues no superó las pruebas físicas. Pero cuando se cierra una puerta, se abre una ventana o eso dicen por ahí. Esto fue lo que ocurrió en la vida de Alejandro Estrada, pues al no encontrar suerte en el deporte, escogió la actuación. Fue así como tuvo la oportunidad de llegar a grabar en Betty, la fea. Claro, su papel no era relevante, estaba en la parte de atrás y no tenía ni nombre.

Era una de sus primeras oportunidades laborales, por lo que la remuneración no era la mejor. Cuenta él que en aquel entonces, el pago por día era de 30 mil pesos. No era lo mejor, pero al ser un salario diario, no era tampoco el peor. Además, para él, estar en Betty, la fea, fue una experiencia única que le permitió ganar gran experiencia.

