Exintegrante de MasterChef reveló como le pagan a los participantes; no reciben nada mientras compiten

No es un secreto que el Canal RCN dispone de un buen dinero para cada temporada de su reality. Lo vimos con La Casa de los Famosos, donde al parecer, cada concursante recibía un salario semanal. Pero, esto no es exclusivo de este formato que se estrenó este año. De hecho, el tema también se repite en su más reciente estreno, MasterChef Celebrity. No es un secreto que el estar involucrado en este proyecto, significa dejar paralizadas las demás labores que tenga el famoso. Es por eso que cada participante del programa, recibe un salario. Sin embargo, no muchos sabían cómo se hacían estos pagos, hasta ahora.

Piter Albeiro reveló cómo es que RCN le paga a los participantes de MasterChef

Piter Albeiro fue uno de los participantes más destacados durante la temporada en la que participó. Esto fue lo que lo llevó a convertirse en el ganador. Tras ganar el programa, el humorista decidió explotar su faceta empresarial, aunque también sigue haciendo algo de comedia. Además, el hombre también se ha convertido en una figura muy influyente en redes sociales. De hecho, últimamente ha participado en varias entrevistas, donde él reveló cómo es que hacen los pagos en MasterChef Celebrity. Como era de esperarse, cada famoso hace un acuerdo y recibe un pago semanal, según el contrato al que hayan llegado.

Sin embargo, este pago no es que se hace de forma semanal, sino que con cada semana que están en el reality, su pago aumenta. Para entenderlo mejor, el mismo Piter Albeiro decidió explicarlo con su caso. Como sabemos, el hombre llegó a la final y fue el gran ganador. Tras acabar el reality, pasó una cuenta de cobro con la suma total de las semanas en las que participó. Cuenta él que cuando fue a cobrar el dinero, en RCN se sorprendieron por la alta suma de dinero. Incluso creyeron que estaba cobrando su premio. Pero la realidad es que, el humorista solo estaba pidiendo el dinero que habían acordado para participar en MasterChef.

Piter Albeiro el ganador de MasterChef.

Siendo así las cosas, los participantes de MasterChef no reciben dinero mientras concursan. Es decir que, únicamente reciben el pago acordado con RCN hasta que salen del programa y no durante su participación. Al final, termina siendo una buena suma de dinero la que reciben los famosos que van a MasterChef.

