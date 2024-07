Seis razones por las que no debe tocar la patas de su gato; son muy sensibles

Tratar de tocar sus extremidades no es una muy buena idea por inofensiva que parezca, sus patas tienen muchas terminaciones nerviosas

Acariciar un gato es algo completamente normal y agradable, quienes son dueños de estos tiernos animales tienden a hacerlo con frecuencia. Pero así como para ellos es muy relajante y bueno, todo depende de qué zonas toque, pues algunas son molestas para ellos o simplemente los hace sentir vulnerables. Aquí le damos las razones para no tocar las patas de sus gatos, ni sus patas, ni su cola.

En el caso de las patas estas tienen una gran cantidad de terminaciones nerviosas y vasos sanguíneos, lo que la hace una zona bastante sensible. De hecho, según Experto Animal, sitio web especializado en bienestar de mascotas, a los felinos les puede llegar a molestar el solo roce en esta parte de su cuerpo.

Razones para no tocar las patas de sus gatos

Sus almohadillas tienen diversas funciones como indicar datos sobre el terreno, la temperatura, entre otras cosas de un lugar. Además la Red Zoocial, portal especializado en mascotas afirmó que estas son las seis razones para no tocar las patas de sus gatos:

1. Sus uñas: dentro de sus dedos albergan sus preciadas uñas y a menos que sea su cuidador o dueño pueden sentirse atacados si alguien se les acerca. Pues estas son su herramienta para defenderse de posibles atacantes.

2. No tiene esa confianza con extraños: si una persona ajena a su hogar intenta tocar las patas de un gato eso va a estresar y molestar al animal. Por lo tanto no solo va a evitarlo si no a rechazarlo de forma brusca.

3. Traumatismos: cuando su gato previamente ha sufrido de dolor o enfermedad en sus patas o ha sido atropellado es normal que cuide aún más esa zona. Pues presiente que si lo tocan podría volver a dolerle.

4. No lo acaricia de forma adecuada: si de por si usted no sabe tocar a su felino y los acaricia a la fuerza, a contra pelo, e incluso con fuerzas, es normal que este evite que sutep lo haga. Sobre todo en las patas, donde no le agrada ser tocado naturalmente.

5. Señales de artrosis: también puede ser una señal de artrosis, un desgaste en el cartílago de las articulaciones que además produce la exposición del hueso. Si nota que son un toque casi imperceptible muestra señales de dolor esta puede ser la causa.

6. Preferencias del gato: estos animales tienen preferencias muy claras que usted debe respetar, ellos prefieren que les acaricie la cabeza, la frente, la nuca, el lomo y lla base de la cola. De resto, debe evitar las patas, la cola y la panza.

