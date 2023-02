La competición de fútbol que se inventó el ex de Shakira ha tenido algunos problemas últimamente. Juan Guarnizo no se guardó nada y masacró al exfutbolista

Desde el 1 de enero del 2023, la Kings League ha cautivado a cientos de miles de fanáticos del fútbol y ha roto niveles de audiencia en internet. Gerard Piqué, acompañado de famosos creadores de contenido de España y Latinoamérica, inventaron la competición; y uno de los youtubers que hace parte del grupo es Juan Guarnizo, el streamer colombiano que reside en México. Pues en la última jornada de la liga, el creador de contenido no ocultó su molestia con el exjugador y se fue con todo contra él por una decisiones.

Y es que después de unos errores arbitrales en el partido que jugó su club, Aniquiladores FC, contra el club del youtuber español Spursito, Gerard Piqué decidió que se repitieran los últimos dos minutos del encuentro de la Kings League. Esto enfureció a Juan Guarnizo quien junto al streamer español se quejaron en vivo de la situación. "Esto es un mierd*" declaró el colombiano, mientras su colega le daba la razón y responsabilizaba a los organizadores por los errores dentro de la cancha.

SPURSITO Y JUAN GUARNIZO RAJANDO DE LA LIGA Y DE TITOS (@manu_titos)@Spursito

"No puedes venir sin saberte las reglas"

"Esto es vergonzoso"@JuanSGuarnizo

"Lo único que falta es que nos pongan una sanción por decir que es una mierda"#KingsLeague #KingsLeagueJ7 pic.twitter.com/H166S9r7GE — Universo Kings League (@UniversoKingsL) February 19, 2023

Ahora bien, dichas palabras no le gustaron para nada a Gerard Piqué, quien en el espacio posterior a la fecha, el After Kings, comentó lo sucedido y aclaró: "Esto no es una liga normal como la de la televisión, en ningún momento voy aceptar actitudes como la del otro día. Puedo hacer lo que quiera y si quiero repetir el partido lo puedo hacer. Sois unos privilegiados y quiero respeto para todos los que hacen la Kings League”.

Dicho comentario enfureció muchísimo mas a Juan Guarnizo, quien le cantó la tabla a Piqué y dejó claro que su prepotencia puede ser uno de sus más grandes defectos "¿La actitud hostil quién la empezó? Tu primer mensaje de yo soy el que manda, soy el presidente. Aquí se hace lo que yo diga." respondió el colombiano.

El tire y afloje continuó. Piqué declaró que Guarnizo solo lo criticaba, mientras que el youtuber aseguró que todos tenían una actitud hostil contra él. Al final, Juan Guarnizo no se echó para atras y volvió a asegurar que lo errores de la Kings League "son una mierd*". Al parecer, la única compatriota que tiene problemas con el jugador no es Shakira.