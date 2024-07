Este sería el sueldo de Rausch, de Zubiría y Adria en MasterChef, ganan más que algunas celebridades

.Publicidad.

MasterChef se ha convertido en un formato con gran aceptación por parte del público colombiano. El reality de comida ha logrado enganchar por varios años a los televidentes. Si bien es cierto que los participantes son claves en esto, los jurados de MasterChef y su presentadora, también son piezas esenciales. Gracias a su personalidad y talento, Claudia Bahamón se ha convertido en una figura infaltable del programa. Sin embargo, ella no es la única, pues los chef, quienes se encargan de decidir, también son fundamentales. Se dice que el sueldo de estos personajes es alto, la que sería una de las razones para seguir en el programa.

Este sería el sueldo de los jurados de MasterChef ¿Será verdad o puro chisme?

No es un secreto que los chefs que hacen parte del programa, tienen un gran reconocimiento. El actual trío de jurados de MasterChef, son figuras reconocidas en su medio y cuentan también con sus respectivos restaurantes. Es por ello que el Canal RCN debe desembolsar un buen billete para contar con estos personajes, temporada tras temporada. De hecho, en redes sociales se rumorea cuánto podrían estar ganando estos chefs. La verdad, la cifra es bastante elevada, aunque no sería descabellado que fuese cierto. Como ya lo mencionamos, los tres gozan de una gran fama, por lo que hacerse con sus servicios no es nada barato.

Ahora bien, el dato fue revelado hace algún tiempo por el reconocido creador de contenido, JC Televidente. Este hombre, se ha hecho bastante fiable, pues su contenido es bastante certero. Según llegó a publicar en algún momento, el salario que podrían recibir los jurados de MasterChef es de unos 100 millones de pesos. Claro, la cifra por ahora no se ha confirmado y se calcula que este sería un aproximado. Incluso se cree que el valor podría superar esta suma de dinero. Pero nuevamente, tengamos presente que son solo especulaciones y que no está confirmado. Aunque proviniendo de la fuente, podría ser real.

Esta cifra incluso podría ser mayor a la que reciben algunos participantes con su participación en el reality. Mientras que los jurados de MasterChef duran toda la temporada del programa, los concursantes ganan por semana. Teniendo esto presente, el salario de los jurados sería bastante elevado.

