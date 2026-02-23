Así puede visitar el encantador pueblo de Tolima famoso por su represa llamada el "mar interior de Colombia"

Este municipio tolimense sorprende por su gigantesco embalse, su gastronomía de río y sus planes de descanso, convirtiéndose en una gran opción turística

Destinos es lo que le sobra a Colombia y lo mejor de todo es que se adapta a todos los gustos, tanto de locales como de extranjeros. Playas únicas, bosques impresionantes y una gastronomía excepcional son apenas algunos de los elementos que conforman la riqueza turística del país. Entre todos ellos, hay lugares capaces de reunir una gran variedad de atractivos para los viajeros. Tal es el caso de un encantador pueblo de Tolima, ideal para una escapada de fin de semana y para disfrutar de las bellezas naturales del país. Le contamos de qué lugar se trata y cómo puede llegar hasta él desde la capital.

Así puede visitar este pueblo de Tolima con la represa llamada “el mar interior de Colombia”

A unos 216 kilómetros de Bogotá se encuentra un municipio con un atractivo natural único en el país. El viaje toma cerca de cuatro horas, pero el destino hace que el recorrido valga completamente la pena. Se trata de Prado, un lugar que ofrece a sus visitantes múltiples planes turísticos. Inicialmente, es posible encontrarse con edificaciones icónicas como la Parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá.

Parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá. Foto: Soy Tolimense.

Incluso, quienes busquen un plan tranquilo pueden recorrer el parque General Santander, que cuenta con varios monumentos relevantes. También es posible visitar el museo arqueológico y paleontológico, un espacio que alberga más de 400 piezas con hasta 1.500 años de antigüedad. Sin embargo, el mayor atractivo del municipio es su enorme represa.

|Le puede interesar Este pueblo de Antioquia es uno de los imperdibles cerca a Medellín y sus vistas son un sueño hecho realidad

Este espacio ha sido conocido como el “mar interior de Colombia” debido a su gran extensión. Allí se pueden practicar deportes acuáticos y también visitar algunas de las islas del embalse, como La Cueva, Morgan y la Laguna Encantada. Quienes deseen hospedarse cerca de la represa encontrarán una amplia variedad de alojamientos.

Son apenas algunos de los encantos turísticos que ofrece este hermoso pueblo del Tolima, que además cuenta con una variada oferta gastronómica. Quien visita Prado puede deleitarse con una gran variedad de pescados de la zona, preparados de múltiples formas. Claro que también es posible encontrar la comida típica del departamento, como los tamales y la lechona.

Un destino que vale la pena visitar y que merece ser conocido para disfrutar de los maravillosos paisajes que ofrece Colombia en cada rincón. El viaje realmente lo compensa: recorrer las calles de este pueblo tolimense y disfrutar de su embalse es, sin duda, un verdadero lujo.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios..