- Este fue el reconocimiento que recibió el soldado que se quemó al salvar a su compañero en el Putumayo

El Concejo de Bogotá entregó el premio 'Héroes Anónimos' al subteniente Mejía, quien fue quemado en un operativo antidrogas al auxiliar a su compañero

Texto escrito por: German Rafael Burgos Pérez

El Concejo de Bogotá entregó uno de sus mayores reconocimientos a un oficial del Ejército Nacional de Colombia; se trata de ‘Héroes Anónimos del Distrito’, que se otorga anualmente para enaltecer la valentía de personas que se han destacado en actos heroicos a favor de los demás y en los que hayan expuesto su vida, su integridad física o sus bienes en protección de otros.

Para 2026, el seleccionado por la Comisión de Evaluación de la corporación fue el subteniente Miguel Ángel Mejía Gutiérrez, que el pasado 3 de septiembre de 2025 fue quemado por integrantes de grupos armados ilegales, que se valieron de civiles para impedir la destrucción de un laboratorio de procesamiento de pasta a base de coca en la vereda Siloé, municipio de Villagarzón (Putumayo).

La distinción fue entregada por el concejal del Partido de la U, Rubén Torrado, que resaltó la valentía de Mejía, al detallar que el subteniente se lanzó a auxiliar a un soldado, que inicialmente había sido rociado con gasolina y ACPM y se estaba quemando, y que en ese gesto de solidaridad quedó él mismo envuelto en el fuego.

“Usted honra el uniforme que viste. Y también honra a todos los hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Militares y de Policía que, muchas veces lejos de sus familias y lejos de los reflectores, cumplen con su deber en silencio. Hoy Colombia necesita recordar que todavía existen personas capaces de poner al otro por encima de sí mismas”, detalló el cabildante.

Asimismo, agradeció al subteniente por su servicio, por su lealtad y por dar una lección, al demostrar que el verdadero heroísmo no siempre hace ruido, no siempre aparece en los titulares y no siempre recibe aplausos.

Por su parte, el homenajeado, en una reciente visita a la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, aseguró que quieren que aprendan de él, no por lo que le pasó, sino por la manera en que decidió seguir adelante.

Sobre la condecoración, dijo: “Bogotá es la ciudad en la que yo nací y en los últimos años, antes de entrar a la escuela militar, ha sido mi cuna prácticamente desde siempre y es un honor muy grande que el Concejo de Bogotá me haya tenido en cuenta para esta condecoración”.

Asimismo, envió un mensaje a los soldados de Colombia, invitándolos a que no se rindan y a continuar en sus labores, sin importar las condiciones que parezcan adversas, recalcando que siempre va a haber una pequeña luz de esperanza.

“Colombia debe aprender a perdonar. No podría decir que me considero un ejemplo de esto, porque lo que me pasó no es fácil, pero los que hicieron esto, tengan por seguro que tienen su perdón, porque no es bueno tener ese rencor en el corazón”, añadió.

Es importante destacar que dicha conducta heroica de Mejía Gutiérrez fue reconocida institucionalmente por el Ministerio de Defensa Nacional con la Medalla al Valor y el distintivo ‘Herido en Acción’, otorgado por la cúpula militar, lo cual acredita que el hecho fue calificado por la propia institución como un acto que trasciende el cumplimiento ordinario del deber.

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