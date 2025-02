Este es la nueva camioneta de Volkswagen que llegó a Colombia; se consigue por menos de $100 millones

.Publicidad.

Aunque para muchas marcas es importante estar lanzando vehículos nuevos cada año, hay otras que también optan por renovar sus versiones más populares. Esto es muy común y es una forma de seguir confiando en los vehículos que tienen en el mercado. Ahora el turno fue para Volkswagen, pues la marca presentó recientemente uno de sus modelos más populares, con varios cambios. Se trata de Nivus, que ahora llega como la nueva camioneta de Volkswagen en el país. Le contamos todos los detalles con los que ha llegado este modelo y si realmente llegó con cambios interesantes.

Los grandes cambios que incorpora Nivus, la nueva camioneta de Volkswagen

Hay que decir que es nueva porque claro que tiene varias mejoras, respecto a su versión antecesora. Uno de los cambios que llama la atención es su frente, lo primero que toda persona mira. Ahora tiene un porte mucho más elegante, gracias a la franja que une sus faros, que además son LED. Hay otros llamativos como algunos cambios que recibe su bomper y también sus rieles de techo, infaltables. Esta nueva camioneta de Volkswagen llega en dos versiones, por lo que el color de sus rines podría cambiar.

Su interior fue otro de los aspectos en los que la marca trabajó. Ahora encontramos un nuevo diseño en sus asientos, además tendremos nuevos materiales que mejoran la calidad de su tablero y puertas. Uno de los cambios más interesantes que tiene, es la incorporación de una nueva central multimedia. En la renovada Nivus encontraremos una pantalla de 10 pulgadas, que cuenta con la función AppConnect. Respecto a su cluster, variará según la versión que se adquiera. También cuenta con puertos USB y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto.

La renovada Nivus ya está en Colombia.

En cuanto a seguridad, viene muy bien equipado, dándole pelea a sus rivales directos. Además, en la opción completa, contaremos con control crucero adaptativo, alerta de fatiga para el conductor y mucho más. Su motor sigue siendo el mismo, uno de los pocos apartados que no ha sufrido ningún cambio en este modelo. Este es el primer lanzamiento de la marca en el país y buscará conquistar el mercado. Su versión Comfortline llega con un precio de $92.990.000 y la Highline ya se puede conseguir en $103.990.000.

