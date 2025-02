El restaurante en Bogotá para deleitarse con una gran gallina; viene con pega y guacamole

.Publicidad.

No existe un mejor plan en fin de semana que ir con la familia o la pareja a comer gallina, no obstante, aunque en Bogotá existe una gran variedad de ofertas no todas son ‘buenas’ según los comensales. Además, pocos manejan una receta clásica y original con el popular ‘ahogao’, muchos que se dicen conocedores afirman que esa mezcla es la mejor de todas. Por eso aquí le contamos dónde comerla de esa forma, los creadores de contenido gastronómico la recomiendan.

Cuál es el lugar para comer gallina con pega y hogao

Se trata de Santa Gallina ubicado en la Calle 72 #28 a 09, en Barrios Unidos. Donde los creadores de contenido gastronómico de ‘holafood__’ fueron para probar su gallina grande, repleta de hogao que viene acompañada con pega y su consomé con huevo, un punto a favor es que el guiso es rico y la carne no es nada seca. Además tienen entradas como chunchullo crujiente, rellena y longaniza. El rango de precios va de los $16.000 a los $100.000.

¿Cómo se origina este plato criollo?

Aunque su preparación varía dependiendo de cada región y sus costumbres, este plato típico ha hecho parte por muchos años de la vida cotidiana en las cocinas y restaurantes colombianos. Se cree que la gallina criolla se originó en el continente asiático y que fue traída a Colombia y América por los colonizadores españoles, quienes ya la consumían en Europa. La gallina criolla suele ser preparada o acompañada con ingredientes como: yuca, papa, mazorca, plátano y arroz, sobre todo pega.

