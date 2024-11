Este es el verdadero origen y significado de la palabra ‘corroncho’, el insulto costeño más conocido

.Publicidad.

Si hay algo que caracteriza a los colombianos son sus palabras únicas que no se escuchan en ninguna parte del mundo. Algunas de ellas como parce, mi llave, rolo, cachaco, montañero y otras. Términos que son oriundos de diferentes partes del país y fueron inspirados en frases del extranjero o tienen origen indígena. En esta ocasión nos remontamos a la costa, donde tienen una forma bastante característica de hablar, tanto así que muchos toman este acento como referencia de nuestro país. Por eso le contamos de dónde viene la palabra corroncho.

En la actualidad es una palabra utilizada para referirse de forma ofensiva a las personas que no saben vestir, hablar o comportarse. Aunque es un término que ha ido evolucionando pues según la Real Academía Española es una persona que se caracteriza por lenta, tardada o pausada. Mientras según el periodista Adlai Stevenson, es una categoría cultural que describe al habitante de la región Caribe de nuestro país. Donde se enaltece la inocencia, despiste y desparpajo como algunas de las características que tiene en su ser el corroncho. Pero ‘La profe Joha’ experta en historia colombiana habló de sus orígenes.

Estos fueron los inicios de la palabra corroncho

Para el siglo XVII la palabra corroncho era utilizada para referirse la corteza de algunos árboles que habían en el campo de la región cuando ésta era pura, ordinaria y gruesa. Luego el término se usó específicamente para nombrar a un árbol y hasta llegó a ser el nombre de un pez. Y en un principio era algo muy inocente, de hecho, para el siglo XIX se utilizaba para nombrar al campesino auténtico y puro, es decir, una persona sencilla, no contaminada y de costumbres genuinas que no sentía vergüenza de mostrar sus raíces y esencia.

Campesino de la costa

Sin embargo, este significado fue cambiando de forma radical y dejó de ser algo positivo, a principios del siglo XX cuando el terminó corroncho llegaría al interior del país, especialmente a Bogotá, donde utilizarían la palabra para referirse de forma despectiva a los jóvenes costeños que llegaban a la ciudad.

Cuando pasó de ser un término positivo a algo negativo

Ya que estas personas solían ser muy genuinas desparpajadas, les gustaba tomar del pelo y saludar a todo volumen a sus conocidos. Un comportamiento poco usual pues justo se está viviendo la ola de los ‘cachacos’ en la capital. Personas elegantes, con un vocabulario distinguido y muy recatadas.

Lo que le incomodaba a los capitalinos en gran manera era el comportamiento de las personas costeñas que llevaban parrandas y no les daba vergüenza mostrar su cultura en general. Fue así como empezó el choque cultural. Los cachacos que por la época querían parecerse a los ingleses, tratando de ser poco efusivos. Así que a los caribeños los describían como grotescos y de mal gusto, llamándolos corronchos.

Bogotanos y costeños de época

Fue a partir de ese momento que a la palabra empezaron a darle definiciones completamente distintas y variadas, entre las que destacaba persona tosca, ordinaria, poco civilizada, sin modales y muchas cosas por el estilo. Aunque la realidad es que originalmente se trata de un simple choque cultural, de hecho, dentro de cada uno de nosotros existiría un corroncho. Porque simplemente es una persona arraigada a sus costumbres y a su cultura.

De todas formas en la actualidad el término ya no solo se utiliza en la costa únicamente o en Bogotá. Simplemente se usa como un insulto o burla para criticar formas de vestir, de hablar e incluso de ser. No obstante, así como los ‘cachacos’ son los capitalinos, los ‘corronchos’ son los costeños. Pero no con una connotación negativa si no de diversidad cultural y regional.

