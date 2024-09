Este es el truco para que le devuelvan la mitad del dinero si llega a perder un vuelo

En algunos casos los trancones o los imprevistos pueden afectar la llegada al aeropuerto. Pero existe una forma de no perderlo todo y le explicamos como

.Publicidad.

Perder un vuelo es algo más usual de lo que se cree, muchas personas no logran dimensionar que deben estar con una verdadera anticipación. Otras quedan atrapadas en los trancones y sufren algún percance que les impide cumplir la hora exacta de su viaje. En estos casos se pierde el dinero y aparte no logran llegar a su destino. No obstante, pocos saben que aún existe una esperanza de recuperar una parte.

El creador de contenido ‘priceitcol’ especializado en precios, ahorro, descuentos y viajes, realizó un video donde explica que en estos casos no todo está perdido. Incluso, puede lograr que le devuelvan hasta el 80% del valor. Al parecer es muy sencillo y probado por él mismo.

..Publicidad..

Así puede recuperar el dinero después de perder un vuelo

Esto se debe a que cuando compra un vuelo también le cobran la tarifa aérea, la tasa de embarque, que son impuestos del gobierno por el uso de sus aeropuertos. Pero como en este caso no hizo un verdadero uso deben devolverle la totalidad de la tarifa, lo que puede llegar a ser hasta el 80% del precio del tiquete.

...Publicidad...

Reclamarlo es muy sencillo, debe buscar en Google devolución tasa de embarque y la aerolínea con la que iba a viajar. Le da click al primer enlace y solo le piden su apellido y el número de reserva. Luego da click en la opción que dice ‘devolución tasas de embarque’ e ingresar los datos de la cuenta bancaria donde quiere que le devuelvan el dinero. Así ya solo le resta esperar a que se haga efectivo y listo.

....Publicidad....

| Ver también: ¿Dónde venden las mejores y originales longanizas de Bogotá? Esto dice la IA