El destino escondido de Cundinamarca con el puente de cristal más largo del país que está muy cerca de Bogotá

A solo tres horas de Bogotá, Viotá sorprende con su puente de cristal, una obra única en Colombia que combina adrenalina y paisajes naturales.

A menos de 100 kilómetros al sur de Bogotá se encuentra Viotá, un municipio de Cundinamarca que se ha convertido en el nuevo epicentro del turismo de aventura y naturaleza en el centro del país. Este encantador pueblo, rodeado por montañas y cafetales, alberga un atractivo que ha causado sensación en redes sociales: el puente de cristal más largo de Colombia.

Ubicado en la Granja Filemón, el puente es una obra de ingeniería que invita a poner a prueba el vértigo y disfrutar de vistas espectaculares. Con 24 metros de longitud y piso transparente, permite observar desde las alturas el paisaje verde del valle viotuno. Para los más atrevidos, el lugar también ofrece un carrito colgante que cruza el vacío, ideal para quienes buscan una experiencia más extrema.

Llegar hasta allí es sencillo: desde Bogotá se toma la vía hacia Mosquera, luego por La Mesa y Anapoima, hasta llegar a Viotá, en un trayecto de unas tres horas por carretera. El recorrido combina carretera pavimentada con tramos rurales, perfectos para quienes disfrutan de los viajes por tierra con aire campestre.

Más allá del puente de cristal: otros planes para hacer en Viotá

Pero el puente no es el único atractivo del municipio. Viotá ofrece una variedad de planes naturales ideales para compartir en grupo. Entre ellos destaca la cascada La Ruidosa, un conjunto de caídas de agua cristalina donde los visitantes pueden deslizarse por las piedras y darse un baño refrescante. Las rocas de más de tres metros, las palmas y las lianas que rodean el lugar crean un ambiente de selva tropical en pleno corazón de Cundinamarca.

Otro punto imperdible es el Charco Azul, ubicado en la vereda La Esperanza. Allí, el sonido del agua y la tranquilidad del entorno hacen de este rincón un sitio ideal para descansar y reconectarse con la naturaleza.

Viotá se posiciona así como un destino emergente que combina adrenalina, paisajes exuberantes y hospitalidad campesina. Un lugar donde los visitantes pueden caminar sobre cristal, zambullirse en ríos y descubrir una nueva cara del turismo rural colombiano.

