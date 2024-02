Este es el negociazo que Laura Tobón tiene lejos de La Voz Kids, le deja un buen dinero

.Publicidad.

Caracol Televisión estrenó hace un par de semanas uno de sus realities más populares. Estamos hablando de La Voz Kids, programa que ha tenido un muy buen rating desde que se estrenó. Con el fin de lograr este éxito, el canal buscó la manera de darle un mayor atractivo o plus y lo consiguieron. Tras un tiempo lejos de la televisión colombiana, este programa trajo de vuelta una de las presentadoras más queridas. Estamos hablando de Laura Tobón, quien ha sido muy bien acogida por los televidentes del país. Además de cumplir con esta faceta, la mujer destaca por ser toda una emprendedora. El negocio de Laura Tobón está dedicado al mundo textil y no vende prendas baratas.

Sea Salt Swimwear, el negocio de Laura Tobón lejos de La Voz Kids

Es normal que muchas de las figuras públicas no echen todos los huevos en una misma canasta. Es por eso que la presentadora no solo se ha dedicado a forjar una carrera reconocida como presentadora. Sin embargo, la vida de la presentadora de La Voz Kids, no solo gira en torno a este mundo del entretenimiento. Aunque no todos lo saben, la bogotana es también una emprendedora brillante. Claro que el negocio de Laura Tobón no es exclusivo de ella, pues hay otras socias detrás de este proyecto. Pero ¿de qué se trata como tal este emprendimiento? Bueno, este tiene por nombre Sea Salt Swimwear y está dedicado a la venta de vestidos de baño para mujeres.

Laura Tobón con una de las prendas de Sea Salt Swimwear

Como se puede ver en su página, tienen un amplío catálogo que consta de: bikinis, tops, bottoms, enterizos y ropa de playa. Por supuesto que en cada categoría hay una amplía variedad de productos. Pero ¿cuáles son los precios de los productos del negocio de Laura Tobón? Bueno, estos varían según el producto que se quiera adquirir. Un enterizo supera fácilmente los 500 mil pesos, aunque no están por encima de los 600 mil. Los bikinis se pueden conseguir entre los 200 mil y los 300 mil pesos, aproximadamente; los bottom tiene un precio muy similar. Respecto a la ropa de playa, hay productos desde los 220 hasta los 470 mil pesos.

Algo importante respecto a este emprendimiento, es que son diseñados y fabricados en Colombia. Además, también se enfoca en el cuidado del medio ambiente. Lo cierto es que sus precios pueden ser considerados muy elevados para algunas personas, aunque tienen prendas con diseños únicos.

