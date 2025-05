Este es el municipio antioqueño que se convirtió en un campo minado de fotomultas

Por: Alfer Muñeton G. |

mayo 14, 2025

Uno como ciudadano se pregunta que está pasando con el pueblo colombiano y esa parsimonia tan evidente ante el fenómeno de las cámaras de fotomulta, que obviamente se convirtieron en un rubro de recaudo como negocio para las entidades municipales, pareciera que se están muriendo de hambre o necesitan más plata del contribuyente para beneficiar privados y a ellos, los mismos políticos.

El libre derecho a locomoción lo perdimos, vigilados en lo absurdo y cuando la cámara de fotomulta no les da el resultado esperado en dinero recaudado, entonces las trasladan para otros puntos.

Miremos un ejemplo: Itagüí el municipio situado en el sur del valle Aburrá en el departamento de Antioquía llenó de cámaras toda la zona urbana, yo entiendo que desde el ministerio de transportes se debe hacer el estudio de aprobación, y no sé cuáles son los criterios o que es lo que estudian o quiénes son los encargados de la aprobación y vigilancia cuando a simple vista hay errores y se convierten en cámaras ilegales robando las personas.

Un despropósito porque no solo Itagüí, sino casi toda Colombia, parece un campo minado donde tenemos que memorizar cuál es la velocidad de cada cámara. Itagüí, por ejemplo, se convirtió en una sinvergüencería instalando cámaras a 30 kilómetros violando a todas luces la ley que indica que solo se pueden instalar cámaras a esa velocidad en zonas residenciales o escolares, no obstante, creen que los ciudadanos somos caídos del zarzo.

¿Acaso el estudio que hacen desde el ministerio de transporte no conocen que reza el artículo 106 del código nacional de tránsito? No quisiéramos pensar que están estos funcionarios del ministerio siendo sobornados para favorecer a terceros, más parece que es así, porque de estudio no tienen nada.

No se necesita saber mucho, o ser un abogado experto en tránsito, solo que al encontrarme una de las recién instaladas cámaras en Itagüí en la zona del antiguo Mesacé quedé sorprendido en la manera que está estipulada la reglamentación de velocidad, cuando es una zona comercial y detenerme a 30 km no es normal, cuando la vía permite en muchas ocasiones o algunas horas avanzar con más fluidez, y no representa un peligro para nadie, pues tampoco estamos hablando de 100 km por hora.

En rechazo a ello, yo no vuelvo a Itagüí a comprar nada, evitaré ir a comprar cualquier tipo de artículo necesario y como rechazo invito a todos los ciudadanos del área metropolitana a no ir a Itagüí a comprar nada, eso allá parece una cacería de brujas o un campo mimado de cámaras por todas partes.

En la medida que no volvamos a pisar Itagüí, solo estrictamente cuando sea necesario, el comercio será uno de los que más sufrirá las malas decisiones de estos políticos que se les ocurren tan brillantes ideas y así los ciudadanos de Itagüí los identifiquen y los castiguen en las urnas.

