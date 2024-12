Este centro comercial ofrecerá parqueadero gratis desde el 16 de diciembre hasta el 15 de enero

Por: Sandra Gaitán |

diciembre 10, 2024

Con el fin de impulsar la reactivación económica del sur de Bogotá, el centro comercial Paseo Villa del Río lanza su campaña “El tiempo es el mejor regalo”, por medio de la cual ofrecerán servicio de parqueadero gratuito desde el 16 de diciembre hasta el 15 de enero.

El beneficio se podrá disfrutar todos los días durante 6 horas y no requiere presentar facturas ni un mínimo de compra. Con esta estrategia, el centro comercial espera incrementar en Navidad el flujo de clientes a 770.000 y cerrar el año 2024 con 7.6 millones de visitantes.

“En esta navidad queremos que las familias disfruten del regalo más preciado: tiempo para compartir con sus seres queridos, para reencontrarse con sus amigos y para vivir la magia de esta época”, asegura Guillermo Gómez, gerente del centro comercial.

Los visitantes podrán disfrutar de un árbol de 12 mts de altura rodeado de luces y figuras, así como de una esfera de 6 mts de diámetro ubicada al ingreso del centro comercial y distintas estaciones con temas alusivos a la Navidad.

Para el día de las velitas y las novenas contarán con la presentación de un coro conformado por 20 niños de Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar que han sido formados por el Club de Música bajo la dirección del maestro Jesús Ernesto Ochoa, licenciado en música, arreglista y compositor con más de 30 años de experiencia en la dirección de coros de niños en Bolivia, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela.

Para Ochoa, quien además se desempeña como formador en el área coral de la Filarmónica de Bogotá, formar a estos niños para cumplir sus sueños ha sido una de sus mejores experiencias. “Son niños muy talentosos que no han podido tener una formación musical adecuada y profesional. Por eso cuando me propusieron este proyecto no me pude negar. Llevamos ensayando los fines de semana hace tres meses y me asombra la disciplina y el compromiso de estos pequeños que están ansiosos por mostrar por fin su talento en las novenas”

Villancicos tradicionales como “Se fue la luna”, “Tralalá”, “Campana sobre Campana”, “Tutaina”, “Antón tituriruriru”, “Negritos a Belén” y “Yo Quiero”, harán parte del repertorio.

Además, el centro comercial habilitó una ludoteca gratuita para que los niños y sus familias puedan leer cuentos, armar rompecabezas, pintar y disfrutar de una gran variedad de juegos didácticos.

“Los niños son los protagonistas de la navidad. Por eso, generar espacios para que se sientan parte de nuestra comunidad y puedan expresarse a través del arte es muy importante para nosotros”, agrega Gómez.