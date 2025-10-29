El “conflicto armado contra las drogas” de Trump revela una estrategia geopolítica para presionar a Maduro y reafirmar el poder de EE. UU. en la región

Por: Sofia Naranjo Vargas |

octubre 29, 2025

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

El conflicto armado contra las drogas, como lo catalogó el presidente Donald Trump, ha sido cuestionado en diferentes partes del mundo, hay quienes lo celebran y lo cuestionan, sin embargo, y a pesar de las declaraciones oficiales del gobierno americano, surge la inquietud sobre si es realmente un ataque a los carteles de la región o más bien estrategia política y militar para derrocar la dictadura de Nicolás Maduro.

Christopher Sabatini, investigador del Programa de América Latina, Estados Unidos y las Américas del centro de estudios Chatham House, dijo en una entrevista con la BBC que, se trataba de un “intento de cambio de régimen”. Esta afirmación tendría sentido si nos vamos al hecho de que Trump ha autorizado un enorme despliegue militar en el mar con ocho buques de guerra, un submarino nuclear, aviones de combate, y a estos se sumará el mayor portaaviones del mundo, el USS Gerald R. Ford. Además, también autorizó a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de iniciar operaciones encubiertas en Venezuela.

Esto, más allá de un plan para combatir los carteles del narcotráfico, es una declaración al mundo del poderío americano, un gobierno severamente radical que pretende conseguir atención y resultados al mayor costo si es necesario. El mensaje es claro, nadie está por encima de Estados Unidos.

Desde el pasado 2 de septiembre, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, han realizado 10 ataques en el mar Caribe, dejando botes destruidos y 43 muertos, entre ellos colombianos. CNN, en su portal de noticias, reportó que para el primer ataque los funcionarios del Departamento de Defensa no presentaron pruebas concluyentes de que los objetivos del primer ataque fueran miembros del Tren de Aragua, y que quienes informaron no pudieron determinar con exactitud su rumbo.

En conclusión, el llamado “conflicto armado contra las drogas” impulsado por la administración de Donald Trump deja en evidencia una red de intereses políticos, económicos y militares que trascienden el simple combate al narcotráfico. La falta de pruebas claras sobre los ataques, las víctimas civiles y el despliegue militar desproporcionado en la región, apuntan a una estrategia geopolítica orientada a ejercer presión sobre el régimen de Nicolás Maduro y reafirmar la hegemonía de Estados Unidos en América Latina.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.