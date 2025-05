- Estas son las seis grandes hamburguesas ausentes del Burger Master que debes conocer

Por: Hugo Valenzuela |

mayo 30, 2025

Sin ánimos de polemizar, porque además hay que reconocer que el Burger Máster es un éxito a nivel nacional, hay muchos restaurantes y emprendimientos que siempre se quedan por fuera por diferentes razones, pero que merecen ser reconocidos porque hacen las cosas bien. Mística, dedicación, empeño, trabajo honesto y muchas otras características que tienen locales no tan famosos ni reconocidos pero que seguramente darían la pelea en el festival más importante de hamburguesas que tiene Colombia. Aquí un listado de algunas de esas marcas que yo conozco y que de verdad tienen un excelente producto deleitando el paladar de los comensales que viven en municipios aledaños del norte de la sabana de Bogotá.

DELIRIO CAFÉ BAR (Tenjo)

Este lugar es de esos sitios que uno se espera encontrar cuando va a "pueblear" por la sabana un fin de semana; Delirio nace de un negocio más pequeño llamado anteriormente "café madero", pero adopta el nombre actual por ese empeño incesante de su dueño, de sacar adelante un lugar que combinara la cocina de autor con la preparación profesional de cocteles y en general de bebidas que pudiesen acompañar y maridar un plato de comida en el que se pone toda la dedicación en cada uno de los detalles.

Actualmente ya lleva más de ocho años en el municipio de Tenjo, siendo un referente en el área de los llamados gastrobares, con una capacidad para 100 personas, con tres espacios diferentes dependiendo del tipo de comensal, ofreciendo deliciosos chicharrones, cocteles deliciosos, y por supuesto lo que nos concierne, hamburguesas muy bien ranqueadas que lo hacen merecedor de estar presente en esta reseña.

Hamburguesa Jack Pork es una de las insignias del sitio; suave pan brioché, 130 gramos de carne de res seleccionada, ochenta gramos de panceta de cerdo marinada en mermelada Jack Daniels, queso Pepper Jack que aporta, resalta los sabores y le agrega un toque picante y sutil a la receta. También tienen otra buenísima llamada "queso azul" con 160 gramos de carne seleccionada especial, vegetales frescos y tocineta crujiente bañada en una salsa de queso azul absolutamente deliciosa.

La "costilluda" es otra de esas hamburguesas ricas y novedosas del lugar; elaborada con carne de costilla sometida a un proceso de cocción de más de ocho horas al horno, 130 gramos de carne de res, 80 gramos de carne de costilla, una fina capa de queso cheddar, bañada finalmente en una salsa BBQ especial de la casa.

Recomiendo también pedir en el lugar los chicharrones (panceta de cerdo seleccionada cocinada al horno, servida con papas criollas y salsa de la casa), los chinchulines (350 gramos de chunchullo crocante, horneado, acompañado de papita criolla y salsa de la casa) y probar cocteles de autor exclusivos como el mojito de maracuyá, mango y frambuesa o el margarita chipotle que tiene entre otros licor de naranja, tequila, miel de piña, concentrado de limón y chipotle obviamente.

DIRECCIÓN: Carrera 4 No 2- 25 Tenjo, Cundinamarca

INSTAGRAM: @delirio_cafe

CARNILETTO BURGER (Chía y Cajicá)

Con Carniletto tengo una conexión especial; fui su cliente silencioso durante los muchos años que viví en Tabio, y me pegaba el viaje hasta Cajicá exclusivamente para probar sus deliciosas hamburguesas. Cuando no había todo ese boom de buenas y diferentes hamburguesas artesanales, en Carniletto ya marcaban la diferencia. Y es que los avala el hecho de haber nacido no como restaurante sino como carnicería, de ahí su experiencia para escoger los mejores cortes para volverlos arte en una hamburguesa. Esa historia la conocí después de admirarlos mucho, por las ganas de conocer a sus dueños y que me contaran más sobre su buen restaurante; ahí me enteré que también tienen una panadería la cual todavía sobrevive en el parque Ospina en la ciudad de Chía. Especialistas de décadas en carnes y panes ¿Cómo no iban a salir buenos para hacer hamburguesas?.

Carniletto es un concepto muy americano, nacido en Chía pero extendido hasta Cajicá, con variadas opciones de calidad en su carta, que hacen que el comensal tome una rápida decisión en su pedido a la mesa. 140 gramos de res promedio en sus hamburguesas entre las que se destacan la "máster de res" que va con pan de papa sellado en mantequilla, doble queso colby jack, tocineta, cebolla, tomate, lechuga y mayonesa Carniletto deliciosa y recomendada. La criolla crunch de res es otra de las joyas de este restaurante.

Con pan de papa, doble queso Monterrey Jack Green Onion (que bueno que usen este tipo de queso poco aprovechado por los chefs), huevo, hogao, chicharrón soplado y salsa BBQ. La Big Mama mixta también es una de las que mas piden los habitantes de Chía y Cajicá; consta de 140 gramos de carne de res y 140 gramos de pechuga de pollo, pande papa artesanal, doble queso Colby Jack, tocineta, relish de pepinillos, cebolla a la plancha, pepinillos en vinagre y salsa BBQ.

Como muchos otros sitios que aprovechan la época de Burger Máster, Carniletto sacó para esas mismas fechas y por el mismo precio, una locura de receta llamada "Tributo" porque le hacen un homenaje a la mejor hamburguesa del mundo en los últimos años según la prestigiosa guía Michelin y que venden en el restaurante Hundred Burgers Public House. En la orgullosa versión colombiana la preparación lleva pan de papa fresco y horneado, 140 gramos de carne cien por ciento de res, queso Colby Jack, tocineta bañada en salsa barbacoa, cebolla caramelizada y abundante crema de queso azul. El éxito fue abrumador, tanto así que la hamburguesa hará presencia permanente en su menú.

DIRECCIONES: CHÍA: Carrera 9 No 14- 39 cerca del parque Ospina

CAJICÁ: Carrera 6 No 1- 78

NUEVA SEDE CAJICÁ: Casa comercial San Alejo, diagonal 6 No 3 -35 local 1

INSTAGRAM: @carnilettoburger

MORERAS BURGER (Cajicá)

El sueño de Moreras Burger (que toma su nombre por el apellido de los dueños) empezó en las calles del barrio porfía de Villavicencio por allá en el 2018 con Sergio Andrés Quijano Moreras, un joven emprendedor recién graduado, sin ninguna experiencia en cocina y quién decidió guiarse por el camino de las comidas rápidas. Tuvo que pasar por errores, críticas, correcciones y ajustes, que paralélamente con sus habilidades gastronómicas iba puliendo hasta encontrar una receta standar; y cuando creyó que lo había logrado se vino la inesperada pandemia lo que lo obligó a empezar de nuevo. En otro punto del país mientras tanto un familiar estaba también creando un restaurante llamado Fundo Llanero (famoso en Cajicá y del que hablaremos más adelante) al que le estaba yendo muy bien, razón por la cual decidieron prender de nuevo motores pero en locación diferente.

Hace tres años se montó la primera sede de Moreras Burger en Cajicá en donde solo se abría los fines de semana, pero que fue suficiente para empezar a darse a conocer en el municipio. Después fueron invitados a un festival hamburguesero que los disparó, razón por la cual se animaron a buscar una sede que pudiese atender todos los días; después de mucho buscar se establecieron en la plazoleta de comidas "The Wagon", donde tomaron un local tipo contenedor. Aunque han intentado 3 años seguidos participar en el Burger Master no han logrado ser aceptados; pero ellos no se rinden porque saben que tienen en sus manos un producto talentoso y de calidad; tanto así que también aprovecharon las fechas de ese reconocido festival para sacar la "Spicy Burger", una deliciosa receta con pan Pretzel, 150 gramos blend de carnes maduradas, queso cheddar, pulled pork en salsa BBQ con whisky Jack Daniels y chicharrones de queso costeño frito bañados en miel de maple con pimienta cayena. Una absoluta delicia al paladar esta hamburguesa, no exagero, pues desde el fresco pan hasta el último de sus ingredientes se complementan de manera perfecta.

Otras opciones en la carta son por ejemplo la hamburguesa "moreritas" con un novedoso pan de papa con orégano y parmesano, 150 gramos de blend de carnes, queso cheddar, cebolla morada, tomate milano verde y cogollo europeo. También está la hamburguesa "marimonda" igualmente con pan de papa, orégano y parmesano, 150 gramos de carne, maduro frito, queso costeño asado, suero costeño y verduras frescas. Recomendada la sección de hot dogs en donde se pueden encontrar "perras calientes" como "la mostrona" (pan de papa artesanal, cebolla picada, papa cabello de ángel, salsas de la casa, queso mozzarella gratinado, tocineta picada, pechuga desmechada, maíz tierno y huevo de codorniz) o la "perra bandida" (pan de papa, cebolla, papa ripio, salsas, queso mozzarella gratinado, tocineta picada, pulled pork ensalsa BBQ con whisky Jack Daniels y huevo de codorniz)

DIRECCIÓN: Calle 8 No 7A 19 este Cajicá, plazoleta The Wagon.

INSTAGRAM: @morerasburger

EL DESPACHO PARRILLA Y PESCADOS (Chía)

Creo que este lugar es uno de las sitios tradicionalmente más reconocidos de Chía, y con una pintoresta historia pasada en donde el dueño, quien fue alcalde dos veces de la ciudad, se vio involucrado en lo que le pasa a todos los que se meten en política; demandas, investigaciones, etc. El caso es que a raíz de eso, don Luis Olivo, dueño del restaurante El Despacho, un hombre muy trabajador y de formación panadero de toda la vida (dicen que hace las mejores almojábanas de la región) aprovechó su detención domiciliaria para montar uno de los mejores restaurantes típicos de la sabana. Y después de especializarse en carnes a la parrilla y pescados a la brasa, incursionó con éxito también en el tema de las hamburguesas artesanales.

Todos sus platos son generosos, por ejemplo la hamburguesa "sencilla" de 200 gramos de carne 100% de res con pan brioche, tomate fresco, pepinillos, cogollo europeo, queso cheddar, queso mozzarella y salsas de la casa. Una de las más consumidas es la hamburguesa doble carne con champiñones, pan brioche, carne de res, pollo abundante, tomate, lechuga, pepinillos, doble queso mozzarella y cheddar y salsas de la casa. También esta la hamburguesa "Despacho" con una gigante carne de res de 400 gramos, pan fresco brioché, tocineta, chorizo, huevo frito, verduras y salsas de la casa a elección.

Aunque estamos hablando de hamburguesas recomiendo probar en el sitio cortes de carnes maduradas como el baby beef de 350 gramos a la parrilla, el baby encebollado o el gratinado, el bife de chorizo de 600 gramos a la parrilla y pescados como el bagre encocado acompañado de aguacate y arroz de coco o el viudo de capaz acompañado de yuca, plátano, mazorca, arroz y aguacate. Precios sorprendentemente competitivos en toda su carta. Algo que marca la diferencia es la atención personalizada del propio dueño don Luis Olivo, quien se sienta con los comensales, les cuenta historias, los hace reir y hasta se toma un tinto con uno al final de la velada. Amañador sitio que también tuvo su hamburguesa en fechas de Burger Master; presentaron a los habitantes de Chía una hamburguesa que rompió records en ventas y que muy seguramente hará parte permanente del menú.

DIRECCIÓN: Carrera 1 N 18 -03 variante Chía - Cota

INSTAGRAM: @eldespachovariante

CORCEL ARTESANAL BURGER (Cajicá)

Me sorprendió el joven empresario BrayanGutiérrez; quien a su corta edad ha hecho de todo y siempre con esa buena actitud que derrocha en su personalidad cuando se habla con él. Nació entre bandejas de pan, hornos, bultos de harina, batidoras y por supuesto hoy en día es un experto panadero, como lo son casi todos en su familia. Pero Brayan tiene muchas aspiraciones, es un joven de esos que uno dice que para la actualidad vale la pena porque no espera que las ayudas le lleguen de ningún gobierno, sino más bien él mismo se labra su propio camino para en el futuro poder ayudar a otros.

Pero ahí no paran los talentos de Brayan, de su mamá heredo también el gusto por la gastronomía y las artes culinarias, tanto así que decidió profesionalizar su afición estudiando en la escuela Gato Dumas y a los 19 años se aventuró a montar su primer negocio de hamburguesas y carnes al barril en la turística ciudad de Villa de Leyva pero por temas de la pandemia tuvo que cerrar y empezar de nuevo en Facatativá pero por su calidad en los ingredientes el mercado de ese municipio no dio para ser viable el negocio.

De su gusto por los caballos sacó el nombre de su restaurante para arrancar de nuevo hace poco menos de un año en Cajicá, y parece que allí va a florecer con éxito pues ha encontrado unos comensales que valoran lo que reza su slogan, "el precio se olvida, la calidad se recuerda". Y es que de verdad que las hamburguesas sobresalen por su sabor, su tamaño y la excelencia en los ingredientes; cortes de carne angus, chatas y lomos finos hacen parte de la textura deliciosa de sus productos. Me bastó con probar la hamburguesa Gypsy Vanner (edición especial para la venta en la semana del Burger Máster, aunque a ellos no los hayan dejado participar) que lleva ingredientes como pan de papas nativas (receta original de él que es un gran panadero), 130 gramos de carne angus bañada en mantequilla vaquera, queso Pepper Jack, cebolla grillé con miel de abejas natural, verduras frescas y mayonesa de trufa con mostaza dijón ¡toda una obra de arte al paladar!

En su carta tradicional se pueden encontrar otras muy buenas hamburguesas como "la trochadora"(130 gramos de carne de res seleccionada y madurada, queso Colby Jack, cebolla y tocino crujiente, jalapeños, vegetales frescos, alioli mayo chipotle y pan de papa), la "pura sangre" (260 gramos de carne de res madurada, doble tocineta, doble queso cheddar, alioli y pan de papa de la casa) o la "cuarto de milla" (pollo apanado artesanal, vegetales frescos, pepinillos, salsa BBQ y pan de papa artesanal) entre otras opciones.

El chef dueño de Corcel también se prepara una excelente picada boyacense para dos con longaniza de Sutamarchán, morcilla, carne de res, papa criolla y arepitas de la región; de igual manera se puede degustar de una deliciosa picaña que hace parte de la carta.

DIRECCIÓN: Calle 8 N 7A -19 este plazoleta de comidas The Wagon

INSTAGRAM: @corcelartesanal

MAD BURGER (Tenjo)

Andrés el dueño de Mad Burger ha sido alumno destacado de los restaurantes más reconocidos en Tenjo; La Iguana, Eureka Café Bar, y por supuesto La Granja. De ellos aprendió en parte todo lo que sabe hoy día para dirigir su propia marca, sobre todo de este último en donde pudo poner en práctica sus estudios de administración de empresas. Pero el camino no fue fácil, porque Andrés empezo desde abajo; moviendo la bandera a la entrada del restaurante para atraer clientes, lavando loza durante muchos meses (tarea que le encanta), aseando baños en estado deplorable, siendo mesero, etc. "Se aprende más de administración de restaurantes siendo mesero que estudiando en una universidad" expresa el joven empresario.

Estuvo en intercambio 6 meses en Bélgica en donde también ganó conocimientos para dirigir con lujo de detalles su restaurante que ya tiene fama de tener unas hamburguesas monstruosamente deliciosas, pero nunca fue fácil porque cuando creía estar listo regresó al país y se vino la pandemia, así que sin desfallecer aprovechó esos 5 meses de encierro para ajustar y dar las últimas pinceladas a su restaurante abriendo puertas finalmente el 4 de septiembre como "Monster Burger", nombre que tuvo que cambiar porque el nombre ya se encontraba registrado.

Mad Burger ofrece una experiencia deliciosa, teniendo en su carta productos como la Hot Crispy (pechuga de pollo marinada en cerveza y un apanado ligeramente picante), la hamburguesa jugosa (carne 60% cerdo y 40% res), super jugosa (dos pisos de hamburguesa, 60% cerdo y 40% res), la jugosa sweet spicy con la que ganaron un festival de hamburguesas muy reconocido en el municipio de Tenjo y hasta la frijolera que es una opción vegetariana de un piso hecha con arracacha, frijol negro y arroz integral. Capítulo aparte merece la hamburguesa "hijuemonster" que es un reto que hacen al que sea capaz de comérsela y que consta de ocho pisos de carne mezcla de res y de cerdo, que vale $190.000 pero que si logra superar la competencia le sale gratis al comensal.

Sus pizzas también son muy solicitadas; entre ellas se destacan sabores como pepperoni, pollo champ, Margarita, una de manzana azul (salsa pomodoro hecha en casa, masa artesanal, queso mozzarella, queso azul y manzana verde), 5 quesos (mozzarella, tilsit ahumado, holandés, azul y queso parmesano) y hot crispy (salsa pomodoro hecha en casa, masa artesanal, queso mozzarella, pechuga marinada en cerveza con apanado picante, pico e gallo, aguacate y sour cream de la casa). Variedad de jugos naturales y cervezas artesanales para acompañar los platos; todo esto en un ambiente campestre de plazoleta de comida campestre tipo container.

DIRECCIÓN: Calle 10 No 4-57 al frente del colegio departamental de Tenjo

INSTAGRAM: @madburger.col

