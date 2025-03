MoonSwatch, el reloj que desata locura en el mundo, inspirado en los viajes a la luna, llega a Medellín

.Publicidad.

Medellín, la ciudad de la eterna primavera, se convierte una vez más en el escenario de una fiebre. No es el reguetón, no es el sánduche de arequipe con queso, ni el tour de Pablo Escobar que tanto irrita y seduce. Es, esta vez, la fiebre de un reloj. Un reloj que no es cualquier reloj: el MoonSwatch. Un reloj que carga con un nombre de luna y de industria, de aspiración y de acceso. Un reloj que viene a cambiarlo todo, según Swatch y Omega.

Lea también: La bodega donde consigue relojes de lujo desde $25 mil; apenas para el regalo navideño

..Publicidad..

La historia es conocida. En 1969, cuando el hombre pisó la Luna, lo hizo con un Omega Speedmaster en la muñeca. Aquel reloj, resistente, preciso, se convirtió en un símbolo. Medio siglo después, Omega se ha asociado con Swatch para reinterpretarlo en una versión que combina tradición y tecnología, pero a una fracción del precio. La alta relojería que se hace popular. O la popularidad que se disfraza de alta relojería.

...Publicidad...

Entre el 1 y el 4 de abril, la tienda Swatch en el Centro Comercial Oviedo será el único punto en Medellín donde se podrá conseguir un MoonSwatch. Hablar de exclusividad en un reloj de producción masiva parece contradictorio, pero las largas filas en cada ciudad donde ha aterrizado este modelo demuestran que el deseo de lo escaso no distingue entre lujo y mercado. En Nueva York, en Tokio, en París, la gente hizo fila, acampó, corrió cuando las puertas se abrieron. En Medellín, se espera lo mismo.

....Publicidad....

Lo que diferencia a este reloj de cualquier otro no es solo su historia, sino su material. Bioceramic, lo llaman. Una mezcla de cerámica y un derivado del aceite de ricino. Ligero, resistente, sutilmente sustentable. Swatch lo ha convertido en su firma, su grito de guerra en una industria que se resiste al cambio. La cerámica, tradicionalmente, es cosa de los relojes de miles de dólares. Swatch la hizo democrática.

El diseño es una celebración del espacio. Once modelos, cada uno inspirado en un cuerpo celeste: la Tierra, Marte, Saturno, Neptuno. Cada reloj, un homenaje a la exploración. Cada muñeca, un sistema solar en miniatura. Y la taquimetría, esa escala que decora el bisel, no es solo un capricho estético: es un vestigio de la ingeniería del siglo XX, una herramienta que permite calcular velocidades con sólo mirar el segundero.

Pero lo más llamativo del MoonSwatch no es su material ni su diseño. Es su precio. Mientras que un Omega Speedmaster puede costar miles de dólares, un MoonSwatch cuesta una fracción de eso. Y sin embargo, se agota en minutos. No es un reloj de lujo, pero tampoco es solo un reloj de plástico. Es un objeto de deseo, un juguete para adultos, una pieza de conversación. Es la ilusión de tener algo extraordinario sin pagar una fortuna.

En Medellín, donde la tecnología se abraza con fervor y la moda es símbolo de estatus, el MoonSwatch parece haber encontrado su público ideal. La ciudad que venera la innovación lo recibe con los brazos abiertos, lista para hacer fila, para esperar su turno, para salir con una caja pequeña que encierra un pedazo de historia reinterpretada. No es solo un reloj. Es un fenómeno. Y en abril, Medellín lo sabrá.