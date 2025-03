Cómo logró una cafetería bogotana meterse entre las 10 mejores del mundo

.Publicidad.

En el vibrante barrio El Nogal, una cafetería bogotana ha logrado captar la atención mundial y se trata de Tropicalia Coffee. Fundada hace tres años por Paola Laguna y José Alberto Rosero, una empresa colombiana que se ha posicionado en el décimo lugar del prestigioso listado 'The World's 100 Best Coffee Shops' de 2025, destacándose como la mejor de América Latina y una de las mejores del mundo entero.

La propuesta de Tropicalia Coffee es exaltar el producto nacional y apoyar a pequeños caficultores. Ofrecen tres selecciones de café: 'Trópico', en honor a los pequeños productores del país; 'Esencia', elaborado por mujeres productoras; y 'Calidad', una selección premium de cafés de competición. Además, su menú incluye platos con ingredientes locales de alta calidad, por lo que sus clientes pueden encontrar de todo.

Cómo se creó está cafetería bogotana: Tropicalia Coffee

La historia de Tropicalia Coffee se remonta a 15 años atrás, cuando Laguna y Rosero, que eran estudiantes universitarios, se propusieron valorizar el ritual del café colombiano. Su idea era transformar la idea cotidiana del café en Colombia, resaltando su origen, variedades y perfiles de sabor. Esta visión los llevó a viajar por diversas fincas, conectándose con productores locales y comprendiendo la riqueza que no se estaba contando.

Su primer emprendimiento fue Bourbon Coffee Roasters, que nació como proyecto de tesis y se materializó gracias al apoyo del Fondo Emprender. Sin embargo, enfrentaron desafíos legales con el nombre, lo que los llevó a evolucionar hacia lo que es actualmente Tropicalia Coffee.

El reconocimiento internacional no se hizo esperar. En febrero de 2025, durante el Coffee Fest de Madrid, se anunció que Tropicalia Coffee ocupaba el décimo puesto en 'The World's 100 Best Coffee Shops'. Este listado evalúa aspectos como la calidad del café, experiencia del barista, atención al cliente, innovación, ambiente, sostenibilidad y consistencia.

Por su parte, Paola Laguna, directora de Tropicalia Coffee, expresó su sorpresa y gratitud por el reconocimiento, destacando que no se postularon al premio, sino que fueron nominados por clientes y jurados que valoraron su dedicación al detalle, desde la arquitectura del espacio hasta el sabor de las bebidas y platos.

El proceso de selección de 'The World's 100 Best Coffee Shops' combina votaciones públicas y la evaluación de un panel de expertos, incluyendo baristas premiados y referentes del mundo cafetero. Este reconocimiento ha puesto a Tropicalia Coffee en el mapa global del café de especialidad, resaltando su compromiso con la sostenibilidad y el servicio excepcional.

