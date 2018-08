Soy estudiante de la Facultad de Ciencias y Educación, veo pertinente publicar este artículo y que ojalá esos pocos, poquísimos, estudiantes de las universidades públicas recapaciten y si no lo hacen, por lo menos que aumente el rechazo de los demás hacia ellos. Estamos mamados de ustedes, señores capuchos.

Cuando se firmó el acuerdo de paz con las Farc estuve muy esperanzado, el fin de la solución de las diferencias a través de la violencia. También pensé que con ello ya no tendría sentido hacer tropeles, si las guerrillas se dieron cuenta de que la vaina no era por la vía armada los capuchos desde una postura crítica tomarían también esta vía. Pero no, siguen los tropeles, siguen las cancelaciones de clase, sigue la destrucción de las sedes de la universidad.

Me he tomado la tarea de leer sobre sus posturas, también del por qué deciden hacer tropeles y estaba tan seguro de que ellos estaban en una posición errada que me atreví a decir que en dado caso, de hallarles la razón, hasta me integraría en alguno de sus colectivos.

Al indagar lo que encontré entre sus argumentos fue “a través del tropel defendemos los derechos” o que “hacemos una lucha contra la opresión de una clase política tradicional”. Incluso uno llegó a afirmar que ellos “no son la causa del problema sino una consecuencia”, es decir que ellos se volvieron capuchos porque la situación los obligó a tomar esas medidas.

Eso me hace creer que en realidad la formación de dichos estudiantes es muy baja, ni ellos entienden las causas históricas de lo que hacen o por lo menos una buena cantidad de ellos no sabe ni qué hace y en su pensar se cree la mentira de que está luchando por un país mejor.

Soy un estudiante que asisto a cuanta asamblea hay, con postura crítica, y siento al igual que el resto de los colombianos que hay una clase política corrupta que hace de las suyas, entonces creo que en algo coincido con los señores capuchos. Por eso tomé la decisión de activarme políticamente y cada vez que hay elecciones reparto volantes, pego afiches y hago cuanto sea necesario para que cada vez sean más los “buenos” en los cargos públicos.

Invito a esos estudiantes (que son solo el 0,1% de la población estudiantil) a que reflexionen, que se den cuenta que un tropel jamás va a solucionar nada, que por el contrario hacen más difícil que los estudiantes crean en la lucha por un mejor país. Dejen de decidir por toda una facultad, organícense todos, hagamos más asambleas, así seguro seremos más y mejor recibidos.

