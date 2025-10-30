Nota ciudadana

¿Esta sería la jugada con la que Petro buscaría perpetuarse en el poder?

Colombia se juega su futuro en las elecciones de 2026, entre la defensa de la democracia y la tentación de la corrupción, el clientelismo y el autoritarismo

Por: David Torres
octubre 30, 2025
Foto: Presidencia

Colombia se juega el futuro de 50 millones de personas en las elecciones del 2026 y el verdadero riesgo de perder la Democracia y la Libertad no está en manos del presidente Gustavo Petro, el verdadero riesgo está representado en los políticos y gobernantes que sucumban ante él, colocando sus intereses personales por encima del interés general. 

La chequera del Estado y la promesa de ríos de dinero para desarrollar todo tipo de “proyectos” en las regiones, preferiblemente con entidades locales, están al orden del día, porque saben de las debilidades de mandatarios y asesores, que más que gobernar buscan hacer negocios e intercambio de favores presupuestales. 

Estás en elecciones, como pocas en su historia, podrán a prueba la fortaleza de las convicciones y los principios, ya que muchos seguirán posando de demócratas en público mientras en privado se prestan para el juego del petrismo y su caterva de corruptos, que hoy recorren el país ofreciendo el oro y el moro. 

Colombia no ha querido aprender de los errores de los vecinos y hoy corremos el riesgo de perder el país por unas monedas y las migajas de poder. En Venezuela otros también creyeron que se podía comer la “mermelada” sin arriesgar a toda una nación, su ambición y ceguera les generó un cuarto de siglo de dictadura. 

Aquí todos hemos visto el deterioro de la salud, el deterioro del orden público y la seguridad, los vergonzosos escándalos de corrupción, los intentos de usurpar funciones del Congreso y las Cortes promoviendo además una constituyente, el errático manejo fiscal y sus ataques a la prensa, muestras inequívocas de autoritarismo. ¿Qué más necesitan para reaccionar y actuar con responsabilidad? 

A esta debilidad de carácter y de principios de muchos de nuestros dirigentes se suman los peligrosos acercamientos del partido de Gobierno con estructuras criminales, convirtiendo a sanguinarios criminales en “almas nobles” que promueven La Paz. 

Esas negociaciones al menudeo a lo largo y ancho del territorio nacional bajo el ropaje de la “paz total” y los “famosos gestores de paz” la sufren los ciudadanos que viven en carne propia el deterioro de la seguridad y el orden público en sus regiones, donde la presencia del Estado es reemplazada por actores criminales que se mueven a sus anchas. 

En este peligroso cóctel nada se puede esperar de criminales que siempre han despreciado la legalidad y el Estado de derecho, pero uno sí albergaría la esperanza de que algo de sensatez, responsabilidad y decencia quede en los dirigentes que hoy tiene la suerte del país en sus manos. 

