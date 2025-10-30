¿Esta sería la jugada con la que Petro buscaría perpetuarse en el poder?

Colombia se juega su futuro en las elecciones de 2026, entre la defensa de la democracia y la tentación de la corrupción, el clientelismo y el autoritarismo

David Torres

octubre 30, 2025

Colombia se juega el futuro de 50 millones de personas en las elecciones del 2026 y el verdadero riesgo de perder la Democracia y la Libertad no está en manos del presidente Gustavo Petro, el verdadero riesgo está representado en los políticos y gobernantes que sucumban ante él, colocando sus intereses personales por encima del interés general.

La chequera del Estado y la promesa de ríos de dinero para desarrollar todo tipo de “proyectos” en las regiones, preferiblemente con entidades locales, están al orden del día, porque saben de las debilidades de mandatarios y asesores, que más que gobernar buscan hacer negocios e intercambio de favores presupuestales.

Estás en elecciones, como pocas en su historia, podrán a prueba la fortaleza de las convicciones y los principios, ya que muchos seguirán posando de demócratas en público mientras en privado se prestan para el juego del petrismo y su caterva de corruptos, que hoy recorren el país ofreciendo el oro y el moro.

Colombia no ha querido aprender de los errores de los vecinos y hoy corremos el riesgo de perder el país por unas monedas y las migajas de poder. En Venezuela otros también creyeron que se podía comer la “mermelada” sin arriesgar a toda una nación, su ambición y ceguera les generó un cuarto de siglo de dictadura.

Aquí todos hemos visto el deterioro de la salud, el deterioro del orden público y la seguridad, los vergonzosos escándalos de corrupción, los intentos de usurpar funciones del Congreso y las Cortes promoviendo además una constituyente, el errático manejo fiscal y sus ataques a la prensa, muestras inequívocas de autoritarismo. ¿Qué más necesitan para reaccionar y actuar con responsabilidad?

A esta debilidad de carácter y de principios de muchos de nuestros dirigentes se suman los peligrosos acercamientos del partido de Gobierno con estructuras criminales, convirtiendo a sanguinarios criminales en “almas nobles” que promueven La Paz.

Esas negociaciones al menudeo a lo largo y ancho del territorio nacional bajo el ropaje de la “paz total” y los “famosos gestores de paz” la sufren los ciudadanos que viven en carne propia el deterioro de la seguridad y el orden público en sus regiones, donde la presencia del Estado es reemplazada por actores criminales que se mueven a sus anchas.

En este peligroso cóctel nada se puede esperar de criminales que siempre han despreciado la legalidad y el Estado de derecho, pero uno sí albergaría la esperanza de que algo de sensatez, responsabilidad y decencia quede en los dirigentes que hoy tiene la suerte del país en sus manos.

