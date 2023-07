Esta fue la jugada por la que terminó el juego entre Colombia e Irlanda

.Publicidad.

Hace unos días se conoció la polémica decisión de la selección femenina Irlandesa de suspender un partido amistoso, Colombia vs Irlanda, a tan solo 23 minutos de encuentro. Hecho que sucedió a una semana del inicio de la Copa del Mundo femenina, alarmando a todos sobre la situación.

Según las directivas del equipo irlandes, las jugadoras colombianas estaban llevando un juego ‘brusco’ y según su entrenadora Vera Pauw, las ‘chicas’ tenían miedo y ella pudo notarlo. De hecho, las llevó a un lado y les dijo que si tenían miedo estaba bien, que ella las apoyara para suspender el encuentro deportivo. Y así lo hizo para proteger a sus jugadoras, porque las colombianas estaban “jugando contra las reglas”.

Que jugada suspendió el amistoso Colombia vs Irlanda

Al ser un juego a puertas cerradas, por unos días fue difícil saber cuál había sido la jugada que ocasionó la discordia. Sin embargo, el periodista Juan Felipe Cadavid publicó el polémico video que retrata lo sucedido.

Lo que más llamó la atención no fue la jugada, pues es una falta común y corriente, no una grave. Más la directa opinión de Cadavid afirmó que esto no era motivo para armar semejante problema: “Esta fue la jugada que motivó el retiro de Irlanda y los reclamos… Es falta, sí, pero una acción de juego normal. Ahí no hay nada tan grave como para el problema que armaron las europeas”, explicó.

Esta fue la jugada que motivó el retiro de Irlanda y los reclamos… Es falta, sí, pero una acción de juego NORMAL. Ahí no hay nada tan grave como para el problema que armaron las europeas…



— Juan Felipe Cadavid (@JFCadavid) July 16, 2023

Aunque la mayoría de comentarios lo apoyan, para las jugadoras irlandesas ese no fue el caso. De hecho, O’Sullivan la joven afectada por el golpe de la colombiana fue llevada a la clínica para una revisión, pero determinaron que no tiene ninguna lesión que le impida jugar. Tal vez olvidaron que el fútbol es un deporte de contacto.

