Estas son las motos más baratas y con los impuestos más bajos que puede comprar en Colombia

La moto se ha convertido en un medio de transporte muy práctico en la actualidad. Con los constantes trancones y pésimo tráfico, esta es una solución que permite acortar tiempos en muchas ocasiones. Aunque quizás este no haya sido el mejor año a nivel de ventas, muchos siguen adquiriéndolas. Este mundo, está lleno de miles de posibilidades, esto debido a las variedad de marcas que compiten. Además, por cada marca, es habitual encontrar un gran número de referencias. Lo cierto es que hay motos más baratas que otras y hoy le contamos algunas de las opciones que los colombianos prefieren. A esto hay que sumarle impuestos más bajos.

Victory One ST 100 Silver

Aunque tiene un cilindraje de solo 97 centímetros cúbicos, es una de las excelentes opciones para arrancar. Su valor en mercado, como se puede ver en la página de Auteco, es de $4'999.000, sin precio de matrícula. Así mismo, en la página dicen que puede hacer unos 1000 km por tanqueada. Una opción que pinta bien y se posiciona como una de las más baratas del mercado. A esto, hay que sumarle el valor del SOAT de estos vehículos de bajo cilindraje, el cual tiende a ser bajo. Eso sí, este modelo no cuenta con sistema ABS, para que lo tenga en cuenta.

Hero ECO 100

Con un motor similar a la anterior pero de otra marca, encontramos la Eco 100 de Hero. Esta moto tiene 97.2 centímetros cúbicos; el precio del modelo 2024, se encuentra en la página en un total de $5'399.000. Esta opción le apuesta a tener un bajo consumo de gasolina e incluye un puerto de carga USB. Una opción que puede ser muy rentable si se moviliza constantemente en la ciudad.

AKT NKD 125

Según la página de esta marca, esta moto está diseñada especialmente para asfalto y para las ciudades. Además, a diferencia de las dos referencias anteriores, el cilindraje de esta moto es más alto. Su cilindraje es de 124 centímetros cúbicos y tiene un peso de 94.5 KG. Su precio la hace una de las motos más baratas del país, además de tener un gran consumo de gasolina. Su valor de mercado es de 5 '490.000 pesos, aunque claro, este valor no incluye matrícula, SOAT, ni pago de impuestos. Una opción rentable y que permite un gran desplazamiento en ciudades y fuera de ellas.

Bajaj Boxer S

Esta motocicleta tiene un cilindraje de 102 centímetros cúbicos. Al igual que las anteriores motos, es un vehículo muy ahorrador. Además, según refleja la página de la marca, este modelo ofrece un sillín con bastante comodidad. Es una de las motos más baratas por su valor. El precio de mercado de esta moto Bajaj es de $5'499.000.

Cómo son los impuestos de las motos más baratas

En Colombia, los impuestos para motos, inician desde aquellas que tienen de cilindraje 125 centímetros cúbicos. Para 20223, se fijó una tarifa de 1.7 por ciento, el cual se aplica al avalúo de estas motocicletas. Sin embargo, esto no quiere decir que las motos de menor cilindraje no paguen ningún impuesto. Estas motocicletas deben pagar un tributo al derecho de semaforización. Este es un pago que deben hacer todas las motos. Eso sí, no olvide que hay demás pagos extras que no puede dejar pasar.

