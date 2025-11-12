Esta es la valiosa casa en el corazón de Londres donde Laura Sarabia vivirá como embajadora de Colombia

Aterrizó hace tres semanas cabizbaja sin hablar ingles a concluir los diez meses que le quedan al gobierno Petro en el que arrancó volando y se marchitó

Con la amargura de haber dejado el puesto con que soñó, el de ser canciller de Colombia, Laura Sarabia aterrizó en Londres hace tres semanas para asumir un cargo en el que permanecerá menos de un año, el de embajadora en el Reino Unido. Cuando renunció afanosamente al cargo de Ministra de relaciones exteriores que no ocupó más de cuatro meses, dijo que su tiempo en el gobierno Petro había concluido. Fueron palabras al viento porque pronto le puso el ojo al cargo que dejaba el político Roy Barreras quien regresó al país a intentar ser presidente de Colombia.

Lea también: Los 3 líos judiciales que pesan sobre Laura Sarabia con los que llegará a la embajada en Londres

Su vida sin cargo de oficial parecería inimaginable y encontró en Londres un destino frente al cual no ha expresado entusiasmo alguno. Estrenó el decretó que firmó su sucesora Rosa Villavicencio que la habilita para ser embajadora sin hablar inglés. Aprovechará muy seguramente sus meses allí parar aprender el idioma que le será útil en su carrera en la vida pública que empezó por lo alto sin haber cumplido treinta años.

Lea también: La vida familiar de Laura Sarabia en fotos cuando era humilde y sencilla

En sus tres años de ser una de las presencias más influyentes en la Casa de Nariño, Sarabia hizo más de un enemigo y se fue cargando un costal de problemas judiciales que tendrá que enfrentar con sus abogados desde la distancia. Al frente de la defensa está la oficina de Mauricio Pava quien le delega los procesos a distintos profesionales de su equipo como Lina Sandoval que lleva el caso con Carlos Ramon González. El penalisita manizalita Pava también estuvo en el churubito del poder como uno de los defensores de confianza del Presidente pero tampoco forma ya parte del circulo inmediato. Lleva casos de funcionarios públicos desde su bufete, como lo hacía desde antes; fue el apoderado de Sergio Fajardo para el caso de Hidroituango.

Aunque no está definida la fecha para presentar credenciales ante el rey Carlos III con paseo en carroza hasta el Palacio de Buckingham incluido, un ritual diplomático que solo interrumpió la pandemia cuando el empresario antioqueño propietario de productos Familia, Álvaro Gómez Jaramillo se vio obligado a presentar las credenciales ante la reina Isabel por Zoom, Sarabia se posesionó, discretamente en la embajada en Londres el pasado 16 de octubre.

La residencia de la embajada de Colombia en Reino Unido es usada por los embajadores para hacer reuniones oficiales.

Desde su llegada a Londres, Laura Sarabia y muy posiblemente con familiares y su hijo Alejandro ocupan la muy bien situada, en el corazón de Londres, residencia de la embajada de Colombia. Esta fue ocupada por Virgilio Barco. En 1963 como embajador del primer gobierno del Frente Nacional, de Guillermo León Valencia, abuelo de la senadora Paloma Valencia.

Esta ubicada en el exclusivo barrio Belgravia, una de las zonas más exclusivas de la capital británica. La casona, ubicada en el número 76 de Chester Square, que acaba de desocupar el ya exembajador Roy Barreras, es una construcción de seis pisos levantada en el siglo XIX sobre terrenos que alguna vez pertenecieron al duque Gerald Cavendish.

. Desde entonces, ha sido habitada por 24 embajadores en 14 gobiernos distintos. Decorada inicialmente por Carolina Isackson de Barco, mantiene un estilo sobrio, típico de las “town houses” anglosajonas, y es hoy uno de los patrimonios más valiosos del Estado colombiano en el exterior.

Por esas paredes han pasado figuras clave de la política y la diplomacia. Allí vivieron Julio César Turbay, Alfonso López Caballero y Nohemí Sanín, quien renunció durante el gobierno de Ernesto Samper en medio de la crisis del Proceso 8000, pero regresó con Álvaro Uribe y fue desde Londres donde lanzó la idea de la reelección presidencial.

En tiempos más recientes, el empresario antioqueño Álvaro Gómez Jaramillo, heredero del Grupo Familia, ocupó la residencia en un breve y costoso paso de seis meses, nombrado por Iván Duque. Antes había estado Antonio José Ardila, hijo del empresario Carlos Ardila Lülle, quien presentó sus credenciales a la reina Isabel II poco antes de la pandemia. Junto a su esposa, Luz Ángela Sarmiento, pasaron el confinamiento por covid en esa casa londinense.

El último en habitarla fue Roy Barreras, designado por Petro tras superar un tratamiento contra el cáncer y tras liderar en el Congreso la aprobación de la reforma tributaria. Barreras dejó la residencia diplomática en septiembre, y desde hace menos de un mes quien tiene las llaves es la ex canciller.

Se estrenó con actividades donde se debe sentir cómoda en el idioma nativo, como el diálogo académico sobre los usos alternativos de la hoja de coca, un evento que se con miembros de la comunidad colombiana, la cual ha disminuido desde que se exige visa a los colombianos, una de las grandes frustraciones del exembajador Roy Barreras. Ahora Sarabia buscará, como una de sus tareas, lograr que Colombia recupere el estatus que llevó a una gran inmigración de colombianos a Reino Unido.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.