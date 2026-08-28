- Esta es la Toyota real de Maluma que Hot Wheels acaba de sacar en juguete

Con detalles de barro y la bandera de Colombia, Maluma presentó su propio carro Hot Wheels, inspirado en su clásico todoterreno

Para comprender por qué un artista que llena estadios alrededor del mundo decide plasmar su esencia en un juguete de metal de apenas siete centímetros, hay que viajar al corazón de las montañas de Antioquia. Allí, entre carreteras sinuosas que desafían la gravedad y paisajes de un verde infinito, creció Juan Luis Londoño Arias antes de convertirse en Maluma.

En ese entorno nació su fascinación por los motores y, muy especialmente, por un vehículo que en su tierra natal es mucho más que un medio de transporte: el Toyota Land Cruiser FJ60. La elección de este modelo no fue una casualidad estética, sino una declaración de identidad.

En el imaginario colombiano, el FJ60 es un titán del camino: símbolo de la vida rural, la resistencia y el espíritu aventurero. Para el cantante, su propio Toyota FJ60 rojo, al que cariñosamente bautizó como “La Matrona”, representa el núcleo mismo de su historia. En la cultura tradicional antioqueña, la “matrona” es la figura respetada de la abuela o la madre que sostiene el hogar; es sinónimo de protección, fuerza y sabiduría ancestral.

Al bautizar así a su carro, Maluma conectó su pasión automotriz con su álbum Loco X Volver, proyecto discográfico que marcó su madurez musical y significó un regreso simbólico a su infancia, a su familia y al entorno que lo moldeó antes de la fama.

El todoterreno encarna su determinación para explorar senderos desconocidos, asumir riesgos sin temor a los obstáculos y seguir avanzando con paso firme. Es esta mentalidad de superación constante la que resonó de inmediato con la marca de carros en miniatura Hot Wheels. En el marco de su campaña global Challenge Accepted, marca de carros a escala decidió rendir homenaje a quienes desafían las expectativas e inspiran a otros a ir a por todo.

De ese modo, Maluma fue nombrado integrante de la primera “Clase de Leyendas” de la marca, junto a figuras globales como Supercar Blondie y Robert Lewandowski.

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Lo que vino después fue un minucioso proceso de codiseño. Maluma no quería simplemente estampar su firma en un empaque; quería que su amada “La Matrona” cobrara vida en una edición limitada a escala 1:64. Como bien afirmó el paisa, poder unir su pasión por los carros con su propia historia personal a través de esta colección representa algo sumamente especial en su trayectoria.

La réplica de Hot Wheels presenta un chasis rojo con gráficos retro inspirados en los colores de la bandera de Colombia, complementado con salpicaduras de barro que evocan las travesías fuera de ruta. El parabrisas lleva orgulloso el rótulo “La Matrona” y la luneta trasera muestra el nombre del artista. En la parte de atrás, junto a la placa personalizada “MLM 994”, que rinde homenaje a su año de nacimiento, se destaca el emblema oficial de su álbum Loco X Volver. Además, tiene “rueditas” de goma Real Riders de seis radios y un interior en color arena.

La alianza no se limitó al metal y al diseño. Fiel a su filosofía de abrir caminos para los demás, la colaboración incluyó una donación de 100.000 dólares por parte de Hot Wheels a la fundación “El Arte de los Sueños”, cofundada por Maluma y su hermana Manuela, para apoyar mediante el arte a jóvenes vulnerables en Colombia.

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