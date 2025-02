Esta es la tienda de arepas más antigua de Cundinamarca; queda en Soacha y son deliciosas

.Publicidad.

La histórica disputa sobre el origen de la arepa ha dado lugar a diversas teorías, pero solo dos países se atribuyen su creación: Colombia y Venezuela. El año pasado, Disney estrenó una película de temática colombiana, en la que se afirmaba que la arepa era originaria de nuestro país. Pero más allá de esa pelea, lo importante es disfrutar la tradición de este plato, y aquí les contamos cuál es la tienda de arepas más antigua de Cundinamarca.

¿Cuál es la tienda de arepas más antigua de Cundinamarca?

Su nombre es Maíz Pelao el Guavio y nació en 1997, pero también se le conoce como Arepas Don José, quien siempre ha madrugado para hacer la masa de maíz. Es un negocio con más de 30 años de historia que se caracteriza por hacer las arepas de forma artesanal, muy repletas de queso, procurando conservar el sabor y la textura que las han convertido en las favoritas de muchos durante tanto tiempo. Se ubica en la carrera 7, No. 13 – 65, Soacha Centro.

🪧Carrera 7 No. 13-65 Soacha Centro.

¿De qué país es este plato?

Según ChatGPT, la arepa tiene sus raíces en las comunidades precolombinas, que utilizaban el maíz en muchas de sus preparaciones. Esta tradición se expandió por la región andina, pero fueron principalmente Colombia y Venezuela quienes la integraron plenamente a sus respectivas gastronomías. Recordemos que, antes de su independencia, ambos países formaban parte del Nuevo Reino de Granada, que más tarde se convertiría en la Gran Colombia.

