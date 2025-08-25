Esta es la nueva moto de Honda: una máquina pensada para recorrer las montañas colombianas

La marca japonesa presentó en el país una nueva bestia que combina potencia, tecnología y cómodidad. Le contamos el precio y más de esta novedad

Colombia es un país de caminos infinitos: trochas, carreteras destapadas, autopistas recién pavimentadas y montañas que parecen inalcanzables. Para recorrerlos se necesita una máquina que no se quede corta, que no tiemble ante el barro ni se desgaste en los trayectos largos. Esa ha sido la obsesión de muchas marcas de motos, aunque pocas logran convencer a los verdaderos amantes de la aventura. Honda, sin embargo, acaba de poner sobre la mesa un modelo que promete cambiar las reglas: la XL750 Transalp, una motocicleta que llega con argumentos de sobra para enamorar a quienes sueñan con recorrer Colombia de punta a punta. Le contamos todo sobre estan nueva moto de Honda.

Translap, la nueva moto de Honda que quiere conquistar a los amantes de la aventura en Colombia

Desde su nombre, la Transalp deja claro que es una moto grande, robusta y preparada para cualquier desafío. Su motor bicilíndrico de 8 válvulas ofrece 90,5 caballos de fuerza y 75 Nm de torque, acoplados a una caja de 6 velocidades que le permiten enfrentar tanto carreteras como terrenos off road sin desfallecer. Es, en pocas palabras, una máquina pensada para conquistar lo que se le ponga en frente.

Pero no todo es potencia. Honda también pensó en la comodidad de piloto y pasajero. Su sillín amplio y ergonómico está diseñado para resistir largos viajes sin sacrificar postura, mientras que el visor frontal ayuda a reducir la resistencia del viento. El resultado: una moto imponente que no olvida los pequeños detalles que hacen más agradable la experiencia.

En el apartado tecnológico, la Transalp llega bien equipada. Incluye cuatro modos de conducción predeterminados, el sistema Honda RoadSync para mantenerse conectado, una pantalla TFT de 5 pulgadas y hasta una señal de parada de emergencia para alertar a otros conductores. Todo pensado para que la aventura no signifique desconexión ni riesgo.

La seguridad también tiene protagonismo en esta nueva moto de Honda: ambos frenos son ABS y su suspensión corre por cuenta de Showa, con un sistema SDD-CA en la parte delantera y Pro Link en la trasera, garantizando estabilidad y comodidad en cualquier terreno.

Claro, todo esto tiene un precio. La Honda XL750 Transalp aterrizó en Colombia con un costo de $66.990.000. Una cifra considerable, pero que plantea la pregunta inevitable: ¿vale la pena invertir en esta moto para conquistar los caminos del país, o existen mejores opciones en el mercado?

