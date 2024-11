Esta es la forma correcta de limpiar las frutas y verduras para evitar enfermedades graves

.Publicidad.

Tal vez muchos lo sepan y muchos otros no pero la superficie de las frutas y las verduras es propensa a acumular residuos. Cuando estos no se limpian o no lo suficiente los seres humanos ingieren bacterias, estas son las responsables de enfermedades que pueden ser muy graves si no se cuidan lo suficiente como la Salmonella que provoca entre algunas cosas como diarrea, dolor de cabeza, vómito y dolor muscular. Aquí le explicamos cuál es la forma correcta de limpiar las frutas y verduras.

Esto se debe a que son alimentos agrícolas, producidos en el campo y por ende pueden contener restos de pesticidas, tierra y otro tipo de suciedades. Así que es fundamental que antes de consumirlos se les realicen un proceso de desinfección. Si bien existen varios productos en el mercado que cumplen esta función no es necesario que gaste dinero, también puede hacerlo con cosas que tiene en casa.

Así se deben limpiar las frutas y verduras

Existen varios consejos y pasos que puede seguir, se los explicamos a detalle:

- En primer lugar asegúrese de que el agua con que los está lavando es potable, ya se que ni lo es los microorganismos en realidad no se van a erradicar por completo.

- También es mucho mejor si utiliza cepillos pequeños o esponjas para eliminar una mayor cantidad de suciedad.

- Y el líquido que debe usar para lavarlas es agua clorada, que se hace mezclando tres litros de agua potable con una cucharada de cloro. Ahí puede sumergir sus frutas y verduras, dejándolas por cinco minutos y finalmente sacandolas para enjuagarlas con agua potable.

