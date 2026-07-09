- ¿Está en riesgo la ciudadanía estadounidense de De la Espriella por el juramento que hizo a Estados Unidos?

La demanda del exmagistrado Luis Guillermo Pérez contra Abelardo de la Espriella abre un debate clave sobre la soberanía y los límites de la doble nacionalidad

Texto escrito por: Aníbal Arévalo

El debate en torno a los posibles conflictos de interés de Abelardo de la Espriella debido a su doble nacionalidad (colombiana y estadounidense) ha cobrado gran relevancia en el ámbito político y jurídico del país, sobre todo por la demanda de nulidad presentada por el exmagistrado Luis Guillermo Pérez.

El foco principal de la controversia radica en la naturaleza del Juramento de Lealtad (Oath of Allegiance) que exige Estados Unidos para otorgar la ciudadanía, el cual incluye una cláusula donde se declara bajo juramento renunciar a toda fidelidad a cualquier soberanía o Estado extranjero. Quienes apoyan la demanda argumentan que esto podría plantear un dilema ético y político en el ejercicio del poder frente a los intereses de ambas naciones, por lo que se ha puesto sobre la mesa la propuesta de renunciar a la nacionalidad estadounidense mientras se ejerce una alta dignidad en Colombia.

Entre los principales puntos que plantean los doctrinantes se incluye el conflicto de lealtad institucional y soberanía. Al haber jurado defender la Constitución y las leyes de EE. UU., se argumenta que se genera una discusión sobre la legitimidad constitucional. El debate académico cuestiona cómo un jefe de Estado administraría la soberanía de Colombia en escenarios donde los intereses de ambas naciones entren en conflicto directo, como en disputas diplomáticas o comerciales.

Por otro lado, también se mencionan las decisiones estratégicas y bilaterales. Se señala que un mandatario en esta condición podría verse expuesto a constantes revisiones por presuntos conflictos de interés en asuntos clave de la agenda binacional, tales como: tratados de extradición y cooperación judicial, acuerdos sobre la lucha contra el narcotráfico e interdicción, así como la asignación de recursos económicos y asistencia militar de Washington. Algunos sectores más críticos afirman que el ejecutivo podría enfrentar desafíos sustanciales para actuar con total independencia al negociar estos temas con el gobierno estadounidense.

Hay un tema de medular importancia que tiene que ver con los vínculos políticos y de seguridad nacional. El Gobierno estadounidense busca blindar su seguridad teniendo en cuenta los antecedentes de actos de terrorismo y la penetración de organizaciones ilegales.

En el ámbito legislativo, el senador Iván Cepeda ha expresado públicamente su preocupación por la cercanía de De la Espriella con movimientos políticos específicos en Estados Unidos (como el movimiento MAGA del Partido Republicano) y ha exigido aclarar si existen nexos o compromisos vigentes con agencias de seguridad o de justicia norteamericanas, argumentando que esto afectaría la autonomía judicial del país. El senador Cepeda ha manifestado su inquietud frente al pronunciamiento de De la Espriella cuando afirmó: “Es el triunfo del partido Republicano en Colombia”.

La controversia surge cuando se confrontan las Cartas políticas de Colombia y EE. UU. en términos institucionales: la Constitución Política de Colombia permite expresamente que los ciudadanos colombianos por nacimiento tengan doble nacionalidad y ejerzan sus derechos políticos, incluyendo el derecho a ser elegidos.

Mediante la Resolución 2990 de 2026, el CNE determinó que no se pueden restringir derechos políticos ante los hipotéticos escenarios de actuación política. No obstante, el exmagistrado Luis Guillermo Pérez, conocedor del funcionamiento del Consejo Nacional Electoral, ha decidido impulsar una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado fundamentada en la doble nacionalidad y otros elementos fácticos.

Este recurso legal, ampliamente divulgado en medios y redes, exige que el Consejo de Estado evalúe las pruebas de manera estricta. Cabe recordar que el Consejo de Estado está conformado por 31 magistrados, quienes no tienen una filiación política oficial ni representan a ningún partido. La Constitución de 1991 buscó apartar a las Altas Cortes por completo de la militancia partidista del ejercicio de la justicia para garantizar procesos rigurosos y transparentes basados en la ley.

Finalmente, de acuerdo con las normativas del Departamento de Estado de los EE. UU., el hecho de que un ciudadano estadounidense (por adopción o nacimiento) asuma formalmente el cargo de jefe de Estado en un país extranjero puede ser interpretado legalmente como una renuncia voluntaria y tácita a la ciudadanía estadounidense, un elemento técnico que podría definir el desenlace de esta controversia.

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