Alfredo Gutiérrez es, sin duda, uno de los exponentes más importantes de la musical tropical colombiana. Por mas de 60 años ha logrado mantenerse en la escena artística; y como pionero, ha sido respetado por las nuevas generaciones de cantantes en el país. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para el compositor, pues en una reciente entrevista aseguró que las disqueras lo han estado estafando con la regalías.

En el programa matutino de RCN, 'Buen día Colombia', Alfredo Gutiérrez aseveró que "no quiere morir en la miseria como han muerto la mayoría de grandes artistas que ha dado Colombia porque las disqueras se quedan con el patrimonio". Esto debido a que en los últimos años, gracias a las investigaciones de su hija, se dio cuenta que las disqueras no le estaban dando lo que le correspondía por la reproducción de sus éxitos.

"Yo debiera estar viviendo de eso. En México los compositores viven de las regalías de sus canciones. Ahora, yo que soy intérprete y arreglista, nunca he vivido de eso. Desde el año 1961 grabando discos y yo nunca he recibido nada. Si no tengo conciertos, no tengo comida para la familia ni tengo los sustentos para vivir" fueron las duras declaraciones de 'El monstruo del acordeón'.

Además de eso, también puntualizó en la mala fe de la disqueras, ya que según sus palabras "Yo era un muchacho analfabeta, como la mayoría de juglares y se valieron de eso para hacerme firmar esos contratos robando del don que Dios me dio para defenderme en la vida".

Su hija no se quedó atrás y también denunció la estafa a su padre, asegurando que por mas de que las disqueras relanzan sus discos, les cambian las caratulas y los reproducen a través de plataformas digitales, no solo no le han dado un peso a Alfredo Gutiérrez, sino que tampoco tienen la decencia de avisarle. Finalizó diciendo que ya empezaron una batalla legal.

