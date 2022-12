Ganó pero no podrá disfrutarlo: la millonaria apuesta de Yeferson Cossio en el mundial

.Publicidad.

En el marco de la copa del mundo, muchas han sido las personalidades e influencers que se encuentran en Catar para disfrutar de la actual fiesta del fútbol. Hace unos días Yeferson Cossio confirmó su asistencia al mundial y recientemente, que estaría en el encuentro entre Japón y España.

El creador de contenido asistió al estadio Jalifa en compañía de su amigo el comentarista y pronosticador deportivo, Danibet.

Antes de que iniciara el encuentro deportivo, decidieron anunciar a través de Instagram que iban a hacer una apuesta de 5 millones por el ganador del partido. En ese sentido, Danibet le iba a España y Yeferson Cossio, al país asiatico.

Pero enfatizó que los que realmente iban a disfrutar la numerosa cifra serían sus seguidores, pues si él llegaba a ganar, iba a regalar el dinero a ellos.

“Dani y yo hicimos otra apuesta. Él es español y obviamente le va a España, yo soy japonés, pero de corazón, chiveadito. Entonces, apostamos cinco millones de pesos, pero son para ustedes”, dijo en sus historias de Instagram.

Además, añadió: “Ustedes tienen que comentar si creen que va a ganar España o Japón. El dinero se repartirá entre los que acierten. Solo pueden poner un comentario”.

Yeferson Cossio, puso el link en el que sus seguidores podrían votar si lo apoyaban a él o al español, ya que de allí saldrían las personas que ganarían el premio el cual sería un millón de pesos.

Rompiendo toda expectativa y sorprendiendo a todos, la victoria se la llevó Japón, con ello el paisa no pudo evitar emocionarse “Qué noche increíble, me la he pasado muy bien”, escribió en una publicación.

