Esmeralda Arboleda, la luchadora por el voto femenino que logró ser la primera mujer senadora del país

.Publicidad.

Las mujeres hoy en día pueden ejercer el voto en su totalidad para elegir presidente, concejales, congresistas, alcaldes y otras importantes figuras del poder. Sin embargo, pocas conocen que el voto femenino es un derecho que fue concedido hace solo 70 años, gracias a la insistencia y la lucha de un grupo de mujeres sufragistas entre las que se destaca el nombre de Esmeralda Arboleda, una mujer vallecaucana que contra todo pronóstico logró lo que los hombres de la época querían impedir y era que la mujer se reconociera como ciudadana de Colombia.

Esmeralda Arboleda: La vallecaucana que luchó por el voto femenino en Colombia

Antes de 1954 las mujeres en Colombia no eran más que trabajadoras del campo, madres, personas que debían quedarse en el hogar para atender al esposo y criar a los niños. Las mujeres no tenían ni voz, ni voto, tenían que someterse a los preceptos de los hombres de su hogar, pero también de quienes dirigían el país.

..Publicidad..

Antes de ese año para los hombres era inimaginable que una mujer pudiese tener una opinión clara respecto a las decisiones sobre el rumbo de la nación. Pero Esmeralda Arboleda, nacida el 7 de enero de 1921 en Palmira, Valle del Cauca, logró que el rol de la mujer se transformara consiguiendo que en la constituyente del General Gustavo Rojas Pinilla fuese incluido como derecho fundamental el sufragio femenino.

...Publicidad...

La primera mujer aceptada y graduada de la Universidad del Cauca en Derecho, electa senadora en 1958 Foto: Archivo

Esmeralda no nació en una familia adinerada, ni de renombre, realizó sus estudios de primaria en el colegio de La Enseñanza de Pereira, ciudad donde no había más estudio que el comercio y, por lo tanto, no se podía seguir una carrera profesional. Decidió entonces marcharse a Bogotá a estudiar bachillerato en el colegio las señoritas Casas, que tenía un alto nivel académico. Después de terminar la secundaria, Esmeralda Arboleda ya tenía claro el objetivo de su vida: "No quería quedarme ignorante sabía que había mucho que hacer, tenía que abrir campo para las mujeres, que había que luchar por sus indicaciones", recopila el Banco de la Republica.

....Publicidad....

Tan solo seis años después de que las mujeres pudieran acceder al derecho a la educación, en 1939 ingresó a la prestigiosa Facultad de Derecho la Universidad del Cauca, convirtiéndose en un desafío, pues era la primera mujer que ingresaba a una carrera universitaria en el país. En ese camino tuvo que enfrentarse a los duros comentarios de su familia y amigos que no veían que con buenos ojos que una mujer joven estudiara y mucho menos estuviese rodeada de hombres todo el día.

| Vea también: Cómo llegó L'Oréal a Colombia, la empresa que convirtió a su dueña en la mujer más rica del mundo

Después de graduarse, Esmeralda Arboleda trabajó como abogada en la defensa de los obreros del Ferrocarril del Pacífico, demandando sus prestaciones. Primero tuvo una oficina en Cali, y luego la trasladó a Bogotá donde decidió trabajar en la política por la mujer; asegurándoles que las llamaran ciudadanas y conquistando la lucha por elegir y ser elegidas en un sistema democrático.

En la tarde del 25 de agosto de 1954, el Capitolio Nacional vivió uno de los debates más emocionantes al acoger y escuchar las voces de Josefina Valencia y Esmeralda Arboleda, dos mujeres de distintas vertientes políticas que defendían la necesidad de aprobar el voto femenino en Colombia. Las mujeres sabían que contaban con una ciudadanía incompleta y, en 1948, encontraron un impulso internacional para seguir buscando el derecho al voto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el documento de las Naciones Unidas dice que «todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos», sin distinción alguna de raza, idioma, religión, sexo o de cualquier otra índole. Colombia fue uno de los países que firmó dicho acuerdo internacional, asumiendo la obligación de trabajar en pro de esos derechos.

Esmeralda Arboleda Cadavid y Josefina Valencia de Hubach, miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, en el Acto Legislativo de 1954 pic.twitter.com/uodH1N4QxD — Historia de Colombia (@colombia_hist) December 23, 2022

Antes de lograr el hito histórico que transformó el rumbo de la mujer colombiana, en febrero de 1954 presentaron el proyecto de ley ante el Congreso de la República, no contentas con la decisión, las sufragistas no se rindieron y encontraron una oportunidad única ese mismo año, presentar la iniciativa ante la Asamblea Nacional Constituyente que pretendía reelegir a Rojas hasta 1957.

Josefina Valencia y Esmeralda Arboleda se convirtieron en la voz que representaba a las mujeres, fueron nombradas como constituyentes; una por el Partido Conservador y la otra por el Partido Liberal, respectivamente. El 3 de agosto, la asamblea reeligió a Rojas Pinilla como presidente y ellas radicaron el proyecto de ley del voto femenino.

Tras escuchar las diversas posturas, en las que algunos hombres apoyaron la iniciativa, el sufragio femenino fue aprobado con 60 votos a favor y cero en contra. El resultado no fue una decisión unánime, sino que los opositores salieron del recinto con la voluntad de dejar sin quórum la votación.

Esmeralda, tras la caída de Rojas, fue electa como senadora por el Valle del Cauca en 1958, convirtiéndose en la primera mujer elegida para el Congreso de Colombia.

En 1957 fue la primera vez que las mujeres salieron masivamente a las urnas a ejercer su ciudadanía completa Foto: Centro Nacional de Memoria histórica

La historia de Esmeralda Arboleda y Josefina Valencia llega al cine colombiano

El próximo 28 de noviembre llega a las salas de cine del país, la verdadera historia del derecho al voto femenino en Colombia. Detrás de este largometraje se encuentra la actriz y autora Patricia Castañeda, está será su opera prima y lleva por nombre "Estimados Señores".

Este drama político, basado en hechos reales, explora el movimiento sufragista en Colombia, y el arduo camino hacia la conquista del derecho al voto femenino. La película nos presenta a Esmeralda Arboleda y Josefina Valencia, dos mujeres que trabajan codo a codo para convencer a un gran número de mujeres sobre la importancia de ser reconocidas como ciudadanas plenas de Colombia.

Ambas mujeres tendrán que enfrentarse a diversos retos, especialmente el de los ataques por parte de los asambleístas que están en contra de que las mujeres ejerzan el derecho al voto. Con marchas audaces, apariciones en radio y una brillante estrategia mediática que las pone en primera plana, logran su objetivo, pero el verdadero desafío comienza en el debate, donde enfrentan una feroz oposición. Contra todo pronostico, el resultado no es otro que una victoria histórica en el que las mujeres pueden elegir sus dirigentes.

El largometraje cuenta con un reparto de primera, encabezado por Julieth Restrepo quien encarna a Esmeralda Arboleda, junto a las actrices Paula Castaño en el papel de Josefina Valencia, Marcela Mar en el de Teresa Santa María, Bárbara Perea como Bertha de Ospina, además de Claudio Cataño, Elkin Diaz, Jacques Touckmanian, Victoria Ortiz, Walther Luengas, Pedro Mogollón y Alberto Saavedra.

| Le puede interesar: