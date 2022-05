"Ese taponazo no dejó bien de la cabeza a Egan" putazos y pedradas de los petristas al campeón

Egan Bernal nos dio el gran susto de este año al chocarse contra un bus mientras entrenaba por las carreteras de Cundinamarca. El parte inicial indicaba que, incluso, podía dejar de caminar. Pero Egan, a quien sus médicos llaman Wolverine por su increíble capacidad para recuperarse de sus lesiones, está vivito, coliando y, además, listo para regresar a competencia.

Mientras tanto Egan, quien se preocupa por su país, decidió opinar sobre política, específicamente por su preferencia electoral, y esto será por Federico Gutierrez, la confesión la hizo en su cuenta de Twitter:

— Egan Arley Bernal (@Eganbernal) May 18, 2022

Mi voto de confianza es para @FicoGutierrez , teniendo en cuenta la situación actual creo que es lo más sensato. Estoy con el pueblo, vengo de abajo y he escalado muchas montañas para llegar hasta donde estoy. Y les digo una cosa, no puede haber más odio... 🧵 abro hilo.

Esta invitación recibió el comentario del propio Fico quien dijo lo siguiente:

Gracias @eganbernal por tu apoyo, no defraudaré la confianza que me das. Me comprometo a hacer una Colombia diferente, justa, en orden y con oportunidades para que muchos jóvenes como tú puedan subir montañas que los lleven a la cima, a cumplir sus sueños.

Que orgullo 🇨🇴🙏🏻 https://t.co/ikAFHR4bh3

— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 18, 2022