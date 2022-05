El engaño con el que Pipe Bueno y Alzate esperan agarrar pueblo

.Publicidad.

Este fin de semana más de un seguidor de la música popular se escandalizó al conocer los videos que revelaba Pipe Bueno muy enojado con otro de sus colegas. Los rumores de que si era Alzate el hombre de la deuda de la que hablaba Pipe los confirmó el mismo cantante al reaccionar con rudeza a través de Instagram. En su publicación contaba que ambos estuvieron metidos en un negocio pero al parecer la cosa no funcionó entre los dos ex amigos. "Yo no me he robado en la vida un suspiro para que venga a involucrar una chichigua de dinero. Sabe cuál es el problema mi hermano. Que usted me falló cuándo más lo necesitaba. En ese momento se cayó todo absolutamente todo. Lo único que le interesa es el dinero y no lo que yo he invertido. Yo he invertido más que usted”.

Además Alzate le dijo que no iba a contestarle ninguna llamada que Bueno le hiciera prendido, producto de los tragos: “Sé que no me va a pedir disculpas públicamente; ahí me vas a llamar en la madrugada, como siempre, prendido, a pedir cacao, ahí no te voy a contestar”. Hasta ahí llegaron los rumores y luego los dos se reunieron en una transmisión en vivo para revelar la verdad donde le vieron la cara a más de uno.

