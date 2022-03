"Es un exfutbolista": la acabada de Carlos Antonio Vélez a Gio Moreno

Al mejor estilo de Iván Mejía con Falcao, Carlos Antonio le dio con todo al ídolo de Nacional que no ha mostrado un buen nivel desde que regresó del fútbol chino

.Publicidad.

Nacional está pasando por momentos de crisis actualmente. Con técnico recién despedido por unos resultados que no convencen, odiado por la hinchada y casi eliminado de la Libertadores, el equipo verdolaga no pasa por sus mejores momentos.

Sumado a todo eso, no todos los refuerzos que trajeron han destacado como querían, y el principal de ellos es Giovanni Moreno. El ídolo regresaba luego de 12 años, cuando era un joven de 24 años y partió a Racing de Argentina y luego al fútbol chino. De él se esperaba mucho debido a su calidad pero no ha rendido y Carlos Antonio Vélez no le perdona su mediocre rendimiento.

-Publicidad.-

Como es habitual, utilizó su espacio en Antena 2, Palabras Mayores, para despachar su opinión contra Gio. Dijo que “Da pesar de verdad, un hombre que fue tan importante, pero es que diez años en China avinagra la sopa".

Sus declaraciones vinieron después de la derrota de Nacional 3-1 contra Bucaramanga, donde Moreno fue titular y solo fue sustituido hasta el minuto 89 de partido. Vélez siguió con su féroz crítica diciendo "Fatal Gio Moreno. Alguna cosa hará en algún momento, porque condiciones tiene, pero ya no está para competir. Es un ex jugador”. Estas declaraciones recordaron mucho las hechas por Iván Mejía en 2015, cuando dijo que "Falcao es un exfutbolista" después de los partidos de la tricolor contra Perú y Uruguay.

Publicidad.

Vea también: