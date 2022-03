Es ridículo que a un abuelo como Cesar Augusto Londoño lo vuelva loco J Balvin

.Publicidad.

Inmanuel Kant, cuando cumplió 60 años se puso a escribir el proyecto al que le entregó su vida, La crítica de la razón pura. En uno de sus diarios afirmó que sólo al llegar a la vejez pudo matar todos sus demonios y tener la tranquilidad como para sumergirse exclusivamente en sus placeres intelectuales. Oficialmente una persona pasa a ser considerado de la tercera edad cuando llega a los 60 años y, aunque celebramos que Mick Jagger siga moviendo el culo por el mundo a sus 78 años, apreciamos a la gente que asume su edad sin complejo alguno.

Entre todas las cualidades que tiene Cesar Augusto Londoño no tiene la de la madurez. Desde sus chalecos morados hasta su peinado gomelín ha entrado en la profunda negación de asumir que ya tiene 63 años. Si él perteneciera al primer mundo seguramente no estaría reafirmando su falsa eterna juventud escuchando Reggetón y otros detritos musicales. A lo mejor le hubiera tocado, que se yo, ser fan de U2, que pegó tan duro en los ochenta o de The Cure. Pero no, es colombiano, y acá todo llegó tarde. Cuenta Diana Uribe que este es un país con tan poca tradición rockera que llegó por estos lares el rumor de Woodstock cuando estrenaron la película de Martin Scorsese en Bogotá en 1975, cuando ya la ola de la cotnracultura había estallado y se devolvía al medievalismo de Reagan en los ochenta. Por eso es que Cesar Augusto, quien en su juventud vibraba en su Manizales del alma con los viejos tangos de Anibal Troglio, se refugia torpemente en la dictadura del reggetón para aparentar, en los círculos sociales donde se mueve, ser un pelado más. Por supuesto ese arribismo lo convierte en un personaje absolutamente ridículo.

Es que fue fácilmente ver como existe un país que todavía cree en patrioterismos baratos que la mano de acero de la historia prontamente está borrando. Los directores de los medios de la derecha salieron a respaldar a J Balvin, casi que a hacerse matar. Julio Sánchez fue el único que guardó algún tipo de equilibrio, el resto esto era pues la parroquia. Sin entender lo que significa la tiradera en el rap se arrancaron las barbas. En el festival de ridiculez que se convirtieron las redes y los medios colombianos en la mañana del viernes 4 de marzo, el trino de César Augusto fue de los que más ruido hizo:

Tiene que estar muy necesitado y jodido @Residente para haberle dedicado una producción, que es muy mala, donde el odio, el mal gusto y la envidia por @JBALVIN son los protagonistas. Residente fue buen artista, hoy es repetitivo y decadente, J. Balvin esta en la cima y es inmenso — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) March 4, 2022

Uno en este trino se puede saber hasta por quien –Fico- va a votar el popular “enterrador”. J Balvin tiene unos seguidores a la altura de su intelecto. Por cierto, es una lástima que Residente no tenga el buen gusto de hacerse con enemigos que no estén a la altura del conflicto, porque qué bueno sería la rápida respuesta de Balvin. Pero como no tiene ni idea de escribir, debe estar convenciendo a algún rapero de Medellín para que se piense unos buenos versos, algo para contrarrestar la paliza que le dio el puertorriqueño. Será que así como en el mundo de las memorias, tan en boga por estos días, hay escritores fantasmas, ¿J Balvin y Maluma tendrás sus verseros anónimos que a cambio de sus buenos dólares le entregan los derechos de sus letras a estos destacados artistas? No lo sé, no tengo una sola prueba, pero me gusta especular, ¿a quién no?

Y bueno, basta ya, está a punto de empezar una guerra mundial, el país y el mundo se cansa a pedazos, y nosotros gastándole tinta y tiempo a un par de blanquitos privilegiados que a la larga se pelean por ver quién la tiene más grande.