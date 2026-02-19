Ante el bloqueo de las reformas y la parálisis del Congreso, figuras como Maurice Armitage surgen como un bálsamo de humanismo para buscar un gran acuerdo nacional

Colombia está en mora de aplicar reformas estructurales que disminuyan la penosa desigualdad social. Sin embargo, estos cambios se han visto obstruidos desde todos los frentes: por un Congreso que muchos califican de "filibustero", una justicia que apremia ser revisada y una corrupción sempiterna que debe ser erradicada. En este panorama, surge una mirada distinta que invita a admirar perfiles como el de Maurice Armitage, quien aparece como un catalizador en la compleja coyuntura política actual.

El país parece estar a tiempo de encontrar una convergencia donde lleguen de manera espontánea la solidaridad y la sensibilidad. Es allí donde la figura del exalcalde de Cali cobra relevancia: un empresario que intenta dar ejemplo de solidaridad social no solo desde la retórica, sino desde la práctica. Está demostrado que solos no avanzamos ni ganamos; a la causa hay que sumarle miradas que aterricen en el aeropuerto de un gran acuerdo nacional.

Dirigentes con este perfil se vuelven indispensables para una reconciliación plena. La popularidad de Armitage en redes como TikTok, donde sus videos se multiplican por miles, sorprende por su sencillez. Su mirada transparente y su modo de hablar genuinamente vallecaucano parecen conectar con la sabiduría que solo proporcionan los años. Sin eufemismos, sus mensajes impactan al defender mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores, repartiendo anualmente utilidades en sus empresas para demostrar que el bienestar social es la base del éxito empresarial.

La campaña política que se avecina exige posturas diversas que consoliden el Estado democrático. Mientras las consultas de derecha y del Pacto Histórico se configuran, el llamado "Centro" parece estar en mora de concretarse. El tiempo se agota y el país espera decisiones. ¿Saldrá Sergio Fajardo de su retiro? ¿Se consolidarán figuras como Luis Gilberto Murillo o Claudia López? Lo cierto es que el escenario ideal para la visibilización de propuestas humanistas requiere que el centro no se deje cooptar por extremos ni se pierda en la ambigüedad.

