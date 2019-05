¡Es hora de reconciliarnos con las matemáticas!

En el día del maestro(a) he pensado acerca de las situaciones cotidianas que vivimos, como el contexto social, las escuelas, los directivos docentes, nuestros compañeros docentes, las experiencias de vida de nuestros educandos, las enfermedades laborales y no laborales que enfrentamos, los acudientes que la gran mayoría de las veces no comprenden al docente sino que llegan a la citación señalando a quien lo ha citado, nuestra propia vida, nuestros proyectos personales, que en mi caso particular no se enfocan solamente en una escuela secundaria o en la educación superior sino que tienen otras aristas y pese a todo seguir enfrentando el día a día con la mejor actitud y sonreír a nuestros estudiantes y cualquier persona con quién nos encontremos por aquello de ser el “modelo” a seguir.

Mi ser como educadora de las matemáticas no es simplemente enseñar los saberes estadísticos, algebraicos, geométricos, entre otros, sino enseñar que las matemáticas son una de las principales ramas del conocimiento, es un saber fundamental, dado que está implícita en nuestra vida cotidiana, en todo cuanto tenemos a nuestro alrededor, todo está escrito en el lenguaje del universo, que luego las matemáticas concretizan en un lenguaje propio de esta ciencia, las matemáticas nos han permitido ver el mundo, entenderlo y organizarlo.

Las matemáticas despiertan poca motivación en los y las estudiantes, dado que este lenguaje se muestra como lo inalcanzable. Además, los docentes se han encargado de hacerla ver como el saber superior, dejando a un lado la naturaleza propia de esta. La enseñanza de las matemáticas ha estado bajo el modelo tradicional, donde la nueva generación de estudiantes tiene nuevos retos y nuevas dinámicas, como estados afectivos necesarios para que haya una buena comprensión en un nuevo tema.

Lo docentes de matemáticas debemos ser el puente reconstruido que una al estudiante con las ganas de aprender, ser el puente que los educadores mismos se han encargado de derrumbar con modelos que no son benéficos en el aprendizaje de los(as) jóvenes, busca que el estudiante se reencuentre con su anhelo de obtener el conocimiento que está dentro de sí y que va creciendo a través de su interacción en el aula con sus pares y su guía, en este caso su docente de matemáticas.

“Hasta ahora por mucho que se haya hablado de enseñanza activa, el resultado obtenido es la adquisición del conocimiento, descuidando el cultivo de la afectividad; un saber conceptualizado, transmitido por el lenguaje, aislado de la comprensión. Este método puede ser utilizado por maestros, profesores, directores y orientadores sociales, educacionales y psicológicos. Nosotros lo utilizamos fundamentalmente en las siguientes condiciones: Para comprender un conocimiento ya adquirido mediante métodos tradicionales, para evaluar un tema, para repasar conceptos olvidados” (Bustos y Noseda, 2007).

La enseñanza de las matemáticas se ha basado en un saber teórico puro, no se ha tenido en cuenta la relación entre la emoción y el aprendizaje, donde la única manera que se ha creído posible entender esta ciencia es la relación biyectiva entre pizarra – marcador y cuaderno-lápiz.

“La palabra matemáticas generalmente causa temor en los estudiantes de ahora y en aquellos que ya dejaron de serlo, sin embargo, surge un problema cuando vemos a las matemáticas como ciencia “que debemos” estudiar de manera obligatoria; además es necesario reconocer que en la actualidad existe una gran variedad de factores culturales, económicos, sociales y psicológicos que afectan la enseñanza de las matemáticas; razones por las cuales se visualiza como una materia muy difícil que predispone al estudiante a tener una antipatía y falta de motivación por aprenderlas. ¿Por qué, si voluntariamente hemos decidido estudiar una licenciatura, nos empeñamos en huir del estudio de las matemáticas?” Matemática, el terror de alumnos.

La publicación Matemática, el terror de alumnos nos plantea una pregunta muy actual y que apunta a darle importancia a la motivación y concentración en el aprendizaje de las matemáticas. Si nosotros como docentes de matemáticas, sea que hayamos concluido un pregrado de licenciatura o matemática pura, algunas veces le huimos a esta ciencia, ¿qué se puede esperar de nuestros discípulos y/o estudiantes que dependen de nuestra guía para aprenderla y practicarla? Es aquí donde nuestra labor docente cobra sentido y al mismo tiempo se convierte en un reto, motivar a nuestros aprendices a adentrarse en el maravilloso, mágico y divertido universo de las matemáticas.

Celebro hoy a cada uno de los docentes que me han formado en la escuela, en mi bella Universidad del Atlántico especialmente al profesor Jorge Rodríguez, a los compañeros laborales del Colegio San Miguel Del Rosario, Betsabé Espinosa y Los Rosales, cuyas experiencias me han enseñado y me han construido en mi quehacer. A ellos y ellas, todo hoy y cada día.

