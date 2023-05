¿Era su despedida? La última carta de Luis Andrés Colmenares a su papá

.Publicidad.

El pasado 23 de mayo, el joven Luis Andrés Colmenares, cumpliría 33 años de edad. Su familia nunca deja pasar esa fecha y sobre todo su padre, Luis Colmenares, quien utiliza sus redes sociales para recordarlo. Recordemos que a pesar de los esfuerzos y presión la justicia nunca pudo esclarecer el caso.

En memoria de Luis Andrés Colmenares, su papá, Luis Colmenares, realizó un video para Twitter con fotos viejas, haciendo un recorrido desde su niñez hasta su adolescencia. En la publicación él le desea a su hijo feliz cumpleaños en el cielo: “Pasarán muchos años Luis Andrés (qepd) los que tengan que pasar, no se cuantos, Dios dirá, pero mientras me encuentro contigo de nuevo siempre me acordaré de ti, del día que nos diste la más grande felicidad”, escribió, deseando encontrarse algún día con él.

Lo más destacado, fueron dos cartas que Colmenares le hizo a su padre. En la primera le recuerda como lo admira: “Eres mi mejor amigo papi. Por tus copias e mejorado mi ortografía […] Aunque todavía cometo errores”. En la segunda le pidió perdón por sus calificaciones: “Te pido disculpas por la nota que te presenté anoche […] te prometo que no volveré a traerte otra”, y luego le agradeció por su apoyo “te quiero dar gracias porque yo siempre cuento con tu apoyo, cariño y amor”.

Cartas con las que Luis Colmenares recuerda a su hijo, quien murió en los sospechosos hechos ocurridos el 31 de octubre del 2010 en el parque ‘El Virrey', cuando Colmenares sufre una presunta caída al caño.

