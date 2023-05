Él mostró interés pero ella no: el lujo de Shakira de despreciar a Tom Cruise

Mientras la cantante trata de superar a su ex, tiene a los hombres más famosos de la industria a sus pies. No le interesa ninguno

La cantante colombiana, Shakira, ha sido involucrada con diferentes hombres del espectáculo internacional. En la lista de sus rumorados pretendientes están: el cantante Alejandro Sanz, el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, el jugador de la NBA Jimmy Butler y el actor Tom Cruise. No obstante, con ninguno se ha confirmado nada.

Shakira, Milan y Tom Cruise en la fórmula 1

Platicando. Algo que nunca pensamos. Una misión imposible pic.twitter.com/Jh9FA74yYM — Shakira World 🌍 (@shakiracarla) May 7, 2023

Para nadie es un secreto que la aparición de Shakira junto a Tom Cruise en el Gran Premio de Fórmula 1 en Miami, desató todo tipo de especulaciones sobre su presunta relación. La más sonada era la de su romance. Al parecer, esto incomodó a Shakira, ya que después de su divorcio con Piqué la cantante no desea tener ninguna relación y prefiere enfocarse en sus hijos.

Según el diario ‘El Mundo’, la barranquillera no estaría interesada en algo más con Tom Cruise, incluso, decidió comunicárselo al actor y le pidió que no la siguiera buscando: “Tom fue realmente agradable y ella disfrutó de su compañía, pero no está enfocada en salir con él ni con nadie más en este momento. No quiere avergonzarlo o molestarlo, pero no hay atracción ni romance de su parte, sólo estaba siendo amigable. Se siente halagada, pero no interesada”, fue lo que comentó una fuente cercana a Shakira, citada en dicho diario.

Cuando Shakira trata de estar lejos de los hombres es cuando todos se acercan a ella. Pero la barranquillera está tan 'cotizada’ que rechaza hasta a los más ‘top’ de la lista.

