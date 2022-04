"Era mi pana y me dolió" Residente le rompió el corazón en mil pedazos a J Balvin

.Publicidad.

El paisa se atrevió por fin a hablar públicamente al respecto, y aunque dijo poder hacer las paces, no aseguró una futura amistad con René. "Si me caen limones, hago limonada" dijo J Balvin en una entrevista para dímelo king donde por fin reveló su reacción y emociones al escuchar por primera vez la fuerte tiradera que le dedicó Residente hace un mes. Aunque no había dicho nada al respecto, el colombiano optó por hacer camisetas y gorras después de que el rapero comparara su música con un carro de perros calientes.

"Yo lo consideraba un pana; por eso dolió. El agradecimiento y la lealtad para mí es el código número uno. Me hace ver que no era amigo, simplemente era un negocio para alguien y no está mal, cada quién tiene su forma y su estrategia" reveló Balvin quien se sintió defraudado por René.

